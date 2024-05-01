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Bahar'ın Aldatıldığını Öğrendiği Sahnenin Kamera Arkası Yayınlandı!

Bahar'ın Aldatıldığını Öğrendiği Sahnenin Kamera Arkası Yayınlandı!

Bahar Dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 19:47

Show TV'nin fenomen dizisi Bahar ekran yolculuğuna tam gaz ilerlerken, son bölümde Timur tarafından aldatıldığını öğrenen Bahar'ın yaşadığı yıkımı anlatan sahnenin kamera arkası yayınlandı.

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Show TV'nin sezon ortası sürprizi Bahar: Uyanmaya Hazır mısın? her bölümüyle seyir zevkini yükseltirken, Bahar'ın sonunda aldatıldığını öğrendiği bölüme ne kadar övgü yağdırsak az kalır.

Show TV'nin sezon ortası sürprizi Bahar: Uyanmaya Hazır mısın? her bölümüyle seyir zevkini yükseltirken, Bahar'ın sonunda aldatıldığını öğrendiği bölüme ne kadar övgü yağdırsak az kalır.

Timur ve Rengin'in yıllardır süren gizli ilişkisini öğrendikten sonra Bahar'ın yaşadığı o karmaşa yönetmen Neslihan Yeşilyurt tarafından muazzam bir şekilde ekrana yansıtılırken o anlara dair kamera arkası geldi.

Timur ve Rengin'in yıllardır süren gizli ilişkisini öğrendikten sonra Bahar'ın yaşadığı o karmaşa yönetmen Neslihan Yeşilyurt tarafından muazzam bir şekilde ekrana yansıtılırken o anlara dair kamera arkası geldi.

Bahar'ın dünyasının yıkıldığı ve karnına yumruk yemiş gibi hissettiği sahnenin kamera arkasında Demet Evgar'ın dublör kullanmadığı dikkat çekerken o anlar kısa sürede viral oldu.

Bahar'ın dünyasının yıkıldığı ve karnına yumruk yemiş gibi hissettiği sahnenin kamera arkasında Demet Evgar'ın dublör kullanmadığı dikkat çekerken o anlar kısa sürede viral oldu.

İşte o anlar:

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