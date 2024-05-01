Bahar'ın Aldatıldığını Öğrendiği Sahnenin Kamera Arkası Yayınlandı!
Bahar'ın Aldatıldığını Öğrendiği Sahnenin Kamera Arkası Yayınlandı!
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Show TV'nin sezon ortası sürprizi Bahar: Uyanmaya Hazır mısın? her bölümüyle seyir zevkini yükseltirken, Bahar'ın sonunda aldatıldığını öğrendiği bölüme ne kadar övgü yağdırsak az kalır.
Timur ve Rengin'in yıllardır süren gizli ilişkisini öğrendikten sonra Bahar'ın yaşadığı o karmaşa yönetmen Neslihan Yeşilyurt tarafından muazzam bir şekilde ekrana yansıtılırken o anlara dair kamera arkası geldi.
Bahar'ın dünyasının yıkıldığı ve karnına yumruk yemiş gibi hissettiği sahnenin kamera arkasında Demet Evgar'ın dublör kullanmadığı dikkat çekerken o anlar kısa sürede viral oldu.
İşte o anlar:
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