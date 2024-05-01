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Survivor'dan Elenen Yaman Adadaki Cinsellik Hakkında Konuştu!

Survivor'dan Elenen Yaman Adadaki Cinsellik Hakkında Konuştu!

survivor
themyscira - Misafir Editör
01.05.2024 - 21:05

Survivor'dan elenen Yaman Keleş, sosyal medya fenomeni Canbequit'in yayınına katılarak ada hayatıyla ilgili soruları yanıtladı. Canbequit'in sorduğu cinsellik sorusuna verdiği cevapla ünlü fenomeni şaşırttı!

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Neredeyse her bölümünde ayrı bir olay yaşanan Survivor All Star'da büyük finale yaklaşık 1 buçuk ay kaldı.

Neredeyse her bölümünde ayrı bir olay yaşanan Survivor All Star'da büyük finale yaklaşık 1 buçuk ay kaldı.

Nabzın bir türlü düşmediği yarışmada ada hayatıyla ilgili pek çok konu sık sık merak ediliyor.

Nabzın bir türlü düşmediği yarışmada ada hayatıyla ilgili pek çok konu sık sık merak ediliyor.

Neredeyse her elenen yarışmacının bu tarz sorulara yanıt vermesi gibi, kısa süre önce elenen Yaman da merak edilenler hakkında konuşmuş.

Neredeyse her elenen yarışmacının bu tarz sorulara yanıt vermesi gibi, kısa süre önce elenen Yaman da merak edilenler hakkında konuşmuş.

Ancak ona gelen soru Survivor'daki açlık ya da tuvalet sorularından biraz farklı.

Ancak ona gelen soru Survivor'daki açlık ya da tuvalet sorularından biraz farklı.

Sosyal medya fenomeni Canbequit'in yayınına katılan Yaman, mastürbasyon sorusuna "Öyle bir şey yok. Aklına hiç gelmiyor öyle şeyler." diye cevap verdi.

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Bunun üzerine Canbequit, Acun Ilıcalı'nın menajeriyle konuştuğunu ve yarışmacıların yemeklerine ilaç katıldığını öğrendiğini iddia etti.

Bunun üzerine Canbequit, Acun Ilıcalı'nın menajeriyle konuştuğunu ve yarışmacıların yemeklerine ilaç katıldığını öğrendiğini iddia etti.

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