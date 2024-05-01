Son Ana Kadar Mücadele Ettiler: Survivor'da Kim Elendi?
Son Ana Kadar Mücadele Ettiler: Survivor'da Kim Elendi?
Son yılların en çok konuşulan ve en çok tartışma yaşanan Survivor'ında önemli bir eleme daha gerçekleşti. Yasin, Yunus Emre, Batuhan ve Sercan'ın eleme adayı olduğu haftada yarışmaya kim veda etti?
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Survivor'a geçtiğimiz hafta düellolar sonucu veda eden yarışmacı Berna olmuştu.
Oynanan ilk dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımdan eleme adayı olarak Yasin belirlendi.
İkinci dokunulmazlığı Mavi takımın kaybetmesiyle belirlenen ikinci aday Batuhan oldu.
Üçüncü eleme adayı Kırmızı takımdan Yunus Emre olarak belirlendi.
Ve Kırmızı takımdan Sercan, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.
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Yunus Emre ve Sercan arasında oynanan düelloyu Sercan kazanarak elenmekten kurtuldu.
Batuhan ve Yasin arasında oynanan düelloyu ise Batuhan kazanarak eleme adayı olmaktan kurtuldu.
Son olarak Yasin ve Yunus Emre arasında yapılan düellonun kazananı Yunus Emre oldu.
Yasin elenerek adaya veda etti.
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