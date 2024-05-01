Kızılcık Şerbeti Oyuncularının Takıntı ve Batıl İnançları Viral Oldu!
Kızılcık Şerbeti Oyuncularının Takıntı ve Batıl İnançları Viral Oldu!
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti oyuncularından Doğukan Güngör, Ceren Karakoç ve Selin Türkmen Ali Sunal'ın programına konuk oldu. Takıntı ve batıl inançlarını konuşan oyuncular herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu.
KAYNAK. Ali ile Aramızda
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Ali Sunal'ın Bloomberg HT'de yayınlanan Ali ile Aramızda programına Kızılcık Şerbeti oyuncuları Selin Türkmen, Doğukan Güngör ve Ceren Karakoç konuk oldu.
Üç oyuncu dizi ve set hakkında pek çok konuda konuşurlarken en dikkat çekeni oyuncuların takıntı ve batıl inançları oldu.
Doğukan Güngör'ün her sahnede dişlerini fırçalaması, Selin Türkmen'in zehirlenme korkusu ve Ceren Karakoç'un ters terlik takıntısı gibi detaylar izleyicileri şaşırtırken, o anlar kısa sürede viral oldu.
İşte Şerbo oyuncularının garip takıntıları:
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