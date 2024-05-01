Kızılcık Şerbeti Oyuncularının Takıntı ve Batıl İnançları Viral Oldu!

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti oyuncularından Doğukan Güngör, Ceren Karakoç ve Selin Türkmen Ali Sunal'ın programına konuk oldu. Takıntı ve batıl inançlarını konuşan oyuncular herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu.

KAYNAK. Ali ile Aramızda