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Survivor Yunanistan ile Survivor All Star Türkiye Arasında Kıran Kırana Bir Maç Olacak!

Survivor Yunanistan ile Survivor All Star Türkiye Arasında Kıran Kırana Bir Maç Olacak!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 13:58

Survivor All Star 2024 ekibi, Yunanistan ekibi ile oynayacak. Survivor Yunanistan yayınında oynanacak oyun ile ilgili neler söylendi? İşte detaylar...

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Survivor All Star 2024 ile Survivor Yunanistan ekibi pek yakında yan yana gelecek.

Survivor All Star 2024 ile Survivor Yunanistan ekibi pek yakında yan yana gelecek.

Ekranlarda fırtınalar estiren yarışlara bir yenisi daha eklenecek.

Ekranlarda fırtınalar estiren yarışlara bir yenisi daha eklenecek.

Survivor'a damgasını vuracak yeni yarışmayı iki ekip birlikte oynayacak.

Survivor'a damgasını vuracak yeni yarışmayı iki ekip birlikte oynayacak.

Survivor Yunanistan ekibi şimdiden yarış için hazırlıklara başladı.

Survivor Yunanistan ekibi şimdiden yarış için hazırlıklara başladı.

Yayından görüntüler ortaya çıktı.

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