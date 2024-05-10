Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş, Dizideki Tecavüz Olayı Hakkında İlk Kez Konuştu!
Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş, Dizideki Tecavüz Olayı Hakkında İlk Kez Konuştu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=qMA9u...
Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'daki tecavüz sahnesi sosyal medyadan yoğun tepki alırken, o sahnelerde rol alan Merve Ateş bu olay hakkında ilk kez konuştu.
KAYNAK: Günaydın YouTube Hesabı/ Yasemin Döngel
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Kanal D ekranlarında 3 sezondur enfes bir performans gösteren Yargı dizisinin finaline haftalar kala dizide beklenmedik olaylar yaşanmıştı.
İlk saha görevine çıkan Tuğçe'nin bir grup tarafından tecavüze uğraması, dövülmesi ve öldü zannedilip denize atılması hepimizin tüylerini diken diken ederken, bu senaryo için Sema Ergenekon'a tepkiler gecikmemişti.
Merve Ateş'in canlandırdığı Tuğçe karakterinin başına gelenler senaryo gereği "illa" gerekli miydi tartışmaları devam ederken, Merve Ateş bu sahne hakkında ilk kez konuştu.
Yasemin Döngel'in Günaydın YouTube hesabında yayınlanan programına konuk olan Ateş, söz konusu sahneyi ilk okuduğunda ağladığını ve rüya olmasını istediğini şu sözlerle belirtti:
“Sahneyi okuduğumda çok ağladım. Rüya zannettim ve öyle olmasını istedim. Tuğçe'nin başına gelenler de gerçek hayatta olmuyor değil. Maalesef oluyor, keşke olmasa. Niye kimse buna "Hadi gerçekler" demiyor? Çünkü bu her kadının başına geliyor. Çok Tuğçe var bu hayatta!”
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Çok doğru söylemiş ablam. Bunun daha kötüsünü yaşamış birçok kadın var bu ülkede. Ve maalesef sayıları artmaya devam ediyor. İğrenç ve berbat bir durum bu. Ö... Devamını Gör
helal olsun gerçekte kiz rolünün hakkını vermis👏👏👏
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