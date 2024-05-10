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Bomba Gelişme: Barış Arduç Hangi Ünlü İsimle Partner Oldu?

Bomba Gelişme: Barış Arduç Hangi Ünlü İsimle Partner Oldu?

Hande Erçel
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 18:05

Bu yaz bir sinema filmiyle geri dönüşünü duyuran Barış Arduç'un kiminle partner olacağı merak konusu olurken Birsen Altuntaş büyük bombayı patlattı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Son olarak 2017 yılında Mutluluk Zamanı filmiyle beyaz perdede izlediğimiz Barış Arduç, bu yaz bir sinema filmiyle geri döneceğini duyurmuştu.

Son olarak 2017 yılında Mutluluk Zamanı filmiyle beyaz perdede izlediğimiz Barış Arduç, bu yaz bir sinema filmiyle geri döneceğini duyurmuştu.

Başarılı oyuncunun kiminle partner olacağı büyük merak konusu olurken bomba haberi Birsen Altuntaş verdi.

Başarılı oyuncunun kiminle partner olacağı büyük merak konusu olurken bomba haberi Birsen Altuntaş verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Barış Arduç, son zamanların en popüler isimlerinden Hande Erçel'le partner olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Barış Arduç, son zamanların en popüler isimlerinden Hande Erçel'le partner olacak.

Barış Arduç ve Hande Erçel, "Bir Başka Aşk" filmi için bir araya gelirlerken, filmin senaryosu Merve Kült'ü yazan Ceylan Naz Baycan olacak.

Barış Arduç ve Hande Erçel, "Bir Başka Aşk" filmi için bir araya gelirlerken, filmin senaryosu Merve Kült'ü yazan Ceylan Naz Baycan olacak.

Temmuz ayının başında sete çıkması beklenen filmin yönetmen koltuğunda ise Engin Erden oturacak.

Temmuz ayının başında sete çıkması beklenen filmin yönetmen koltuğunda ise Engin Erden oturacak.

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