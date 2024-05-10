"Detone Olma!" Yunus Emre, Yeni Düşmanı Aleyna'yı Şarkıcılığından Vurdu
"Detone Olma!" Yunus Emre, Yeni Düşmanı Aleyna'yı Şarkıcılığından Vurdu
Survivor 2024'ün en olaylı iki ismi Yunus Emre ve Aleyna önce aşırı yakınlıkları ardından da bir anda düşman kesilmeleriyle gündemden düşmezken, ikilinin son bölümdeki halleri viral oldu.
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Survivor 2024 bugüne kadarki en olaylı sezonlardan biri olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor.
Kırmızı takımda yer alan Yunus Emre ve Aleyna arasında su sızmazken, ikili arasında aşk dedikoduları bile çıkmış ve iki isim aileleri tarafından uyarılmıştı.
Tüm uyarılara rağmen asla ayrılmayan ve daha da yakınlaşan Yunus Emre ve Aleyna'nın arası bir anda buz gib soğurken Aleyna, Nefise ve Nagihan'la beraber Yunus Emre'nin Mavi takıma geçmesini bile talep etti.
Eski dostlar şimdi düşman kesilirken, son bölümde Yunus Emre, Aleyna'yı şarkıcılığından vurdu.
Yunus Emre'ye moral bozucu tezahüratlarda bulunacağını söyleyen Aleyna, karşılığında "Detona olma" yanıtını alırken o anlar viral oldu.
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İşte o anlar:
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