Fatih'in Kıskançlıktan Yataklara Düşmesi Goygoycuların Diline Dolandı!
Fatih'in Kıskançlıktan Yataklara Düşmesi Goygoycuların Diline Dolandı!
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa'yla boşandığını henüz idrak eden Fatih üzüntüden yataklara düşerken, o anlara izleyicilerden mizah kokan yorumlar geldi.
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Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz bölümüne Doğa ve Giray'ın öpüşmesi damga vurmuştu.
Evlerden ırak Fatih o anları full HD izlerken, haliyle kudum kudum kudurmaya başladı.
Doğa ve Giray ilişkisine herkesin onay vermesi üzerine kıskançlıktan yataklara düşen Fatih'in o anlarını Kızılcık Şerbeti resmi hesabı paylaşırken, haliyle goygoycuların da diline düştü.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
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