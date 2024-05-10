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Fatih'in Kıskançlıktan Yataklara Düşmesi Goygoycuların Diline Dolandı!

Fatih'in Kıskançlıktan Yataklara Düşmesi Goygoycuların Diline Dolandı!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 23:17

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa'yla boşandığını henüz idrak eden Fatih üzüntüden yataklara düşerken, o anlara izleyicilerden mizah kokan yorumlar geldi.

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Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz bölümüne Doğa ve Giray'ın öpüşmesi damga vurmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz bölümüne Doğa ve Giray'ın öpüşmesi damga vurmuştu.

Evlerden ırak Fatih o anları full HD izlerken, haliyle kudum kudum kudurmaya başladı.

Evlerden ırak Fatih o anları full HD izlerken, haliyle kudum kudum kudurmaya başladı.

Doğa ve Giray ilişkisine herkesin onay vermesi üzerine kıskançlıktan yataklara düşen Fatih'in o anlarını Kızılcık Şerbeti resmi hesabı paylaşırken, haliyle goygoycuların da diline düştü.

Doğa ve Giray ilişkisine herkesin onay vermesi üzerine kıskançlıktan yataklara düşen Fatih'in o anlarını Kızılcık Şerbeti resmi hesabı paylaşırken, haliyle goygoycuların da diline düştü.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

İşte gelen tepkilerden bazıları:
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