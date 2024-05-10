Kan Çiçekleri'ndeki Aşırı Gerçekçi Doğum Sahnesine Övgü Dolu Yorumlar Geldi!
Kan Çiçekleri'ndeki Aşırı Gerçekçi Doğum Sahnesine Övgü Dolu Yorumlar Geldi!
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Kanal 7 ekranlarının günlük dizisi Kan Çiçekleri son bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kan Çiçekleri'nin her bölümü ilgiyle izlenirken, son bölümde Dilan karakterinin doğum yaptığı sahne kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Yağmur Yüksel'in canlandırdığı Dilan'ın doğum yaptığı anlar izleyici tarafından aşırı gerçekçi bulunurken, o sahneye haliyle övgü dolu yorumlar geldi.
İşte o sahne:
Gelen yorumlar da burada:
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