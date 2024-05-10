Görüş Bildir
Haberler
TV
Kan Çiçekleri'ndeki Aşırı Gerçekçi Doğum Sahnesine Övgü Dolu Yorumlar Geldi!

Kan Çiçekleri'ndeki Aşırı Gerçekçi Doğum Sahnesine Övgü Dolu Yorumlar Geldi!

yerli dizi anne Bebek
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 21:59

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan günlük dizi Kan Çiçekleri'nin son bölümündeki doğum sahnesi görenleri şoke etti. Yağmur Yüksel'in canlandırdığı karakterin doğum yaptığı anlar inanılmaz gerçekçi bulunurken haliyle beğeni dolu yorumlar geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kanal 7 ekranlarının günlük dizisi Kan Çiçekleri son bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kanal 7 ekranlarının günlük dizisi Kan Çiçekleri son bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kan Çiçekleri'nin her bölümü ilgiyle izlenirken, son bölümde Dilan karakterinin doğum yaptığı sahne kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Kan Çiçekleri'nin her bölümü ilgiyle izlenirken, son bölümde Dilan karakterinin doğum yaptığı sahne kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Yağmur Yüksel'in canlandırdığı Dilan'ın doğum yaptığı anlar izleyici tarafından aşırı gerçekçi bulunurken, o sahneye haliyle övgü dolu yorumlar geldi.

Yağmur Yüksel'in canlandırdığı Dilan'ın doğum yaptığı anlar izleyici tarafından aşırı gerçekçi bulunurken, o sahneye haliyle övgü dolu yorumlar geldi.

İşte o sahne:

Gelen yorumlar da burada:

Gelen yorumlar da burada:
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın