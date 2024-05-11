Survivor 2024'te Haftanın İkinci Eleme Adayı Kim Oldu?
Survivor 2024'te Haftanın İkinci Eleme Adayı Kim Oldu?
Survivor All Star'da büyük finale 1 ay kala yarışmaya veda eden son isim Furkan olmuştu. Bu hafta da erkek yarışmacılar arasında yapılacak elemede ikinci eleme adayı belli oldu!
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Furkan Kızılay, Survivor All Star'a son veda eden yarışmacıydı.
Furkan'ın gidişinin ardından Survivor'a yeni kurallar getiren Acun Ilıcalı, artık kaptanların takım kuracağını duyurmuş ve ilk kaptanlar Merve ile Damla olmuştu.
İlk oyunu 11-12 Mavi takım kazanırken, ilk edeme adayı Sercan olarak belirlenmişti.
Dün akşam gerçekleşen ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan takım yine 11-12 skorla Mavi takım olurken, eleme konseyi gerçekleşti.
Kırmızı takım arasında yapılan oylama sonucunda haftanın ikinci eleme adayı Yunus Emre oldu!
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