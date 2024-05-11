Fatih'in Görkem'le Ömer'i Bastığı Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü yine hayranlıkla izlerken yeni bölüm fragmanındaki kaos miktarı asla son bölümü aratmadı. Fatih'in Görkem ve Ömer'i basması bir yana Giray ve Doğa ilişkisi karşısında giderek daha da kudurması keyfimizi ikiye katladı.