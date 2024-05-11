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Fatih'in Görkem'le Ömer'i Bastığı Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler

Fatih'in Görkem'le Ömer'i Bastığı Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 13:19

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü yine hayranlıkla izlerken yeni bölüm fragmanındaki kaos miktarı asla son bölümü aratmadı. Fatih'in Görkem ve Ömer'i basması bir yana Giray ve Doğa ilişkisi karşısında giderek daha da kudurması keyfimizi ikiye katladı.

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Show TV'nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine en çok konuşulan dizilerden olmayı başardı.

Show TV'nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine en çok konuşulan dizilerden olmayı başardı.

Fatih'in Doğa'dan boşandığını anca dank ettiği bölümde kıskançlıktan kudurup yataklara düşmesi ayrıca seyir zevki verirken, yeni bölüm fragmanında kaos tam gaz devam ediyor.

Fatih'in Doğa'dan boşandığını anca dank ettiği bölümde kıskançlıktan kudurup yataklara düşmesi ayrıca seyir zevki verirken, yeni bölüm fragmanında kaos tam gaz devam ediyor.

Fragmanda Ömer ve Görkem'i basan Fatih'e ne açıklama yapılacağı merak konusu olurken, Doğa ve Giray'ın doludizgin aşkıyla Fatih'i daha çok kabız yüz ifadesiyle göreceğimizi anladık.

Fragmanda Ömer ve Görkem'i basan Fatih'e ne açıklama yapılacağı merak konusu olurken, Doğa ve Giray'ın doludizgin aşkıyla Fatih'i daha çok kabız yüz ifadesiyle göreceğimizi anladık.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı:

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