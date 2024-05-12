Kraliyet Ailesinin Gelini Kate Middleton'ın Kırmızı Elbisesi Hakkında Yeni Bir Teori Ortaya Atıldı

Kraliyet ailesininden Prens William ve Kate Middleton 2018'de 3. çocuklarını dünyaya getirdi. Middleton'ın bebeği tanıtırken giydiği elbise çok konuşulmuştu. Bu kırmızı elbiseyle ilgili yeni bir teori ortaya atıldı.
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Kate Middleton'ın giydiği elbise, Prenses Diana'nın Prens Harry'nin doğumundan sonra giydiği elbise ile karşılaştırılmıştı.
Yeni çıkan ürkütücü teoride ise elbise, "Rosemary'nin Bebeği" filmindeki aktrisin giydiği elbiseye benzetildi.
Filmde Hz Meryem'in, Hz İsa'yı dünyaya getirmesinin tam tersi bir olay anlatılıyor. Filmi ve konusunu ve bu ürkütücü teorinin detaylarını anlatan bir video paylaşıldı.
Bu teoriyi gerçekten ürkütücü kılan neymiş gelin beraber izleyelim;
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