Psk. Buse Aydın: "Bir Kadın Tek Bir Gün Bile Yalnız Bir Erkek Kadar Yalnızlığı Deneyimlerse Depresyona Girer"

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Psikolog Buse Aydın, psikolojiyi herkesin anlayabileceği bir dille anlatarak sosyal medya platformlarında çok geniş bir kitleye ulaştı.
Çeşitli psikolojik konularda videolar paylaşan Buse Aydın, uzmanlığı olmamasına rağmen kendini "Cinsel Terapist" olarak tanıtması gerekçesiyle cezaya çarptırılmıştı.
Bu defa paylaştığı video ise kadın-erkek yalnızlığı üzerineydi. Buse Aydın, bir kadının, sadece bir günlüğüne gerçek anlamda yalnız bir erkeğin yalnızlığını deneyimlerse depresyona gireceğini söyledi.
Videonun tamamı için;
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