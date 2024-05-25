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Psk. Buse Aydın: "Bir Kadın Tek Bir Gün Bile Yalnız Bir Erkek Kadar Yalnızlığı Deneyimlerse Depresyona Girer"

Psk. Buse Aydın: "Bir Kadın Tek Bir Gün Bile Yalnız Bir Erkek Kadar Yalnızlığı Deneyimlerse Depresyona Girer"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 17:06

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Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olan Buse Aydın, daha önceden de tartışma yaratan videolar yayınlamıştı. Kadın ve erkek yalnızlığını karşılaştırdığı bu video yine sosyal medyada çok konuşulacak nitelikte.

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Psikolog Buse Aydın, psikolojiyi herkesin anlayabileceği bir dille anlatarak sosyal medya platformlarında çok geniş bir kitleye ulaştı.

Psikolog Buse Aydın, psikolojiyi herkesin anlayabileceği bir dille anlatarak sosyal medya platformlarında çok geniş bir kitleye ulaştı.

Çeşitli psikolojik konularda videolar paylaşan Buse Aydın, uzmanlığı olmamasına rağmen kendini "Cinsel Terapist" olarak tanıtması gerekçesiyle cezaya çarptırılmıştı.

Çeşitli psikolojik konularda videolar paylaşan Buse Aydın, uzmanlığı olmamasına rağmen kendini "Cinsel Terapist" olarak tanıtması gerekçesiyle cezaya çarptırılmıştı.

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Bu defa paylaştığı video ise kadın-erkek yalnızlığı üzerineydi. Buse Aydın, bir kadının, sadece bir günlüğüne gerçek anlamda yalnız bir erkeğin yalnızlığını deneyimlerse depresyona gireceğini söyledi.

Bu defa paylaştığı video ise kadın-erkek yalnızlığı üzerineydi. Buse Aydın, bir kadının, sadece bir günlüğüne gerçek anlamda yalnız bir erkeğin yalnızlığını deneyimlerse depresyona gireceğini söyledi.

Videonun tamamı için;

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