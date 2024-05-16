Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kendisini ‘Cinsel Terapist’ Olarak Tanıtan Buse Aydın’ın Yetkisi Yokmuş!

Kendisini ‘Cinsel Terapist’ Olarak Tanıtan Buse Aydın’ın Yetkisi Yokmuş!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
17.05.2024 - 01:33

Kendisini ‘Cinsel Terapist’ olarak tanıtan Psikolog Buse Aydın’a 550 bin 59 TL ceza verildi. Cezanın nedeni ise sağlık alanında faaliyet gösterecek yetkisi olmamasına rağmen kendisini 'cinsel terapist' olarak tanıtması. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Son dönemde sosyal medyada ‘cinsel terapist’ olarak ünlenen ve söyledikleriyle sık sık gündem olan Buse Aydın isimli kişiye ceza verildi.

Son dönemde sosyal medyada ‘cinsel terapist’ olarak ünlenen ve söyledikleriyle sık sık gündem olan Buse Aydın isimli kişiye ceza verildi.

Takipçilerine cinsel hayatla ilgili sık sık öneriler veren ve psikolog olduğunu belirten Buse Aydın’a 550 bin 59 TL ceza verildi.

Takipçilerine cinsel hayatla ilgili sık sık öneriler veren ve psikolog olduğunu belirten Buse Aydın’a 550 bin 59 TL ceza verildi.

Verilen büyük cezanın nedeni ise yetkisizlik.

Verilen büyük cezanın nedeni ise yetkisizlik.

Kendisini Cinsel terapist olarak adlandıran Buse Aydın’ın sağlık alanında faaliyet gösterecek yetkisi olmadığı ortaya çıktı.

Kendisini Cinsel terapist olarak adlandıran Buse Aydın’ın sağlık alanında faaliyet gösterecek yetkisi olmadığı ortaya çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın