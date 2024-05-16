Kendisini ‘Cinsel Terapist’ Olarak Tanıtan Buse Aydın’ın Yetkisi Yokmuş!
Kendisini ‘Cinsel Terapist’ Olarak Tanıtan Buse Aydın’ın Yetkisi Yokmuş!
Kendisini ‘Cinsel Terapist’ olarak tanıtan Psikolog Buse Aydın’a 550 bin 59 TL ceza verildi. Cezanın nedeni ise sağlık alanında faaliyet gösterecek yetkisi olmamasına rağmen kendisini 'cinsel terapist' olarak tanıtması.
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Son dönemde sosyal medyada ‘cinsel terapist’ olarak ünlenen ve söyledikleriyle sık sık gündem olan Buse Aydın isimli kişiye ceza verildi.
Takipçilerine cinsel hayatla ilgili sık sık öneriler veren ve psikolog olduğunu belirten Buse Aydın’a 550 bin 59 TL ceza verildi.
Verilen büyük cezanın nedeni ise yetkisizlik.
Kendisini Cinsel terapist olarak adlandıran Buse Aydın’ın sağlık alanında faaliyet gösterecek yetkisi olmadığı ortaya çıktı.
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