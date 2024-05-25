Görüş Bildir
Haberler
Video
Pınar Kerimoğlu'nun Programına Konuk Olan Mika Raun Şok Açıklamalarda Bulundu: "Sevdiğim Erkek Bana Tapacak"

Pınar Kerimoğlu'nun Programına Konuk Olan Mika Raun Şok Açıklamalarda Bulundu: "Sevdiğim Erkek Bana Tapacak"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 18:44

İçerik Devam Ediyor

Geçirdiği estetik operasyonlarla ve cinsiyet değiştirme ameliyatıyla dikkatleri üzerine çeken Mika Can Raun, katıldığı bir YouTube programında hayatındaki erkekten beklentileriyle ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Mika Can Raun, hayatındaki erkekten beklentilerini anlatırken "önümde eğilecek" gibi cümleler kurarak gündeme geldi.

Mika Can Raun, hayatındaki erkekten beklentilerini anlatırken "önümde eğilecek" gibi cümleler kurarak gündeme geldi.

Sevdiği erkeğin, kendisine her konuda öncelik vermesi gerektiğini söyleyen Mika'nın, ilgileri üzerine çeken açıklamaları izleyenleri şaşırttı.

Sevdiği erkeğin, kendisine her konuda öncelik vermesi gerektiğini söyleyen Mika'nın, ilgileri üzerine çeken açıklamaları izleyenleri şaşırttı.

O açıklamalar👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
16
4
2
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Anthony Hopkins

Aslını inkar eden bizden değildir...

Rabia Hanefioğlu

Adriana Lima bile aldatılmışken seni harcarlar hatceee😂😂

Hukuk Kuşu

Kadın olmak bu değil :) kadın ruhlu olmak bu hiç değil 🤷‍♂️