Pınar Kerimoğlu'nun Programına Konuk Olan Mika Raun Şok Açıklamalarda Bulundu: "Sevdiğim Erkek Bana Tapacak"

Geçirdiği estetik operasyonlarla ve cinsiyet değiştirme ameliyatıyla dikkatleri üzerine çeken Mika Can Raun, katıldığı bir YouTube programında hayatındaki erkekten beklentileriyle ilgili ilginç açıklamalar yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mika Can Raun, hayatındaki erkekten beklentilerini anlatırken "önümde eğilecek" gibi cümleler kurarak gündeme geldi.
Sevdiği erkeğin, kendisine her konuda öncelik vermesi gerektiğini söyleyen Mika'nın, ilgileri üzerine çeken açıklamaları izleyenleri şaşırttı.
O açıklamalar👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Aslını inkar eden bizden değildir...
Adriana Lima bile aldatılmışken seni harcarlar hatceee😂😂
Kadın olmak bu değil :) kadın ruhlu olmak bu hiç değil 🤷♂️