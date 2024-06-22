Etrafında Pervane Oldular: Marmaris'te Bir Turiste Yapılan Dans Gösterisi Viral Oldu

Tatil diyince ilk akla gelen yerlerden biri olan Marmaris'te bir turiste yapılan ilginç dans gösterisi sosyal medyada ilgileri üzerine çekti.
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Turistin etrafında dans eden bir grup erkek, ilginç dans figürleriyle turisti eğlendirdi.
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Bu ilginç dans gösterisine turist de oturduğu yerde dans ederek eşlik etti.
Videonun tamamı için;
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arizona kertenkelelerinin çiftleşme dansı
Animasyon gösterisi doğal 😁
yaptığı haraketler bak hiçte iyi olmamis