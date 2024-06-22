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Etrafında Pervane Oldular: Marmaris'te Bir Turiste Yapılan Dans Gösterisi Viral Oldu

Etrafında Pervane Oldular: Marmaris'te Bir Turiste Yapılan Dans Gösterisi Viral Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 18:06

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Tatil diyince ilk akla gelen yerlerden biri olan Marmaris'te bir turiste yapılan ilginç dans gösterisi sosyal medyada ilgileri üzerine çekti.

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Turistin etrafında dans eden bir grup erkek, ilginç dans figürleriyle turisti eğlendirdi.

Turistin etrafında dans eden bir grup erkek, ilginç dans figürleriyle turisti eğlendirdi.

Bu ilginç dans gösterisine turist de oturduğu yerde dans ederek eşlik etti.

Bu ilginç dans gösterisine turist de oturduğu yerde dans ederek eşlik etti.

Videonun tamamı için;

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plutonundeliği

arizona kertenkelelerinin çiftleşme dansı

seremoni___

Animasyon gösterisi doğal 😁

gmzebrkts

yaptığı haraketler bak hiçte iyi olmamis