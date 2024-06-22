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Bir Vatandaşın Köyüne Yaptırdığı Devasa Ev Görenleri Şaşkına Çevirdi!

Bir Vatandaşın Köyüne Yaptırdığı Devasa Ev Görenleri Şaşkına Çevirdi!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 16:52

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Köye inşa edilen evler, doğayla iç içe olmayı sevenler için huzur ve sakinlik sağlar. Şehir hayatının yoğunluğundan kaçmak isteyen bir vatandaşın köyüne yaptırdığı ev sosyal medyada gündem oldu.

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Devasa köy evi, "her babanın hayalidir köye ev yaptırmak (bizimki biraz abarttı)" notuyla paylaşıldı.

Devasa köy evi, "her babanın hayalidir köye ev yaptırmak (bizimki biraz abarttı)" notuyla paylaşıldı.

Vatandaşın köye yaptırdığı bu devasa ev, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Vatandaşın köye yaptırdığı bu devasa ev, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

O devasa ev;

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twitter.com

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