Bir Vatandaşın Köyüne Yaptırdığı Devasa Ev Görenleri Şaşkına Çevirdi!

Köye inşa edilen evler, doğayla iç içe olmayı sevenler için huzur ve sakinlik sağlar. Şehir hayatının yoğunluğundan kaçmak isteyen bir vatandaşın köyüne yaptırdığı ev sosyal medyada gündem oldu.
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Devasa köy evi, "her babanın hayalidir köye ev yaptırmak (bizimki biraz abarttı)" notuyla paylaşıldı.
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Vatandaşın köye yaptırdığı bu devasa ev, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
O devasa ev;
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