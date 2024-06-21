Sancaktepe'de Kirası 8.000 TL Olan Bodrum Katındaki Daireyi Görünce Ağzınız Açık Kalacak

Sancaktepe'de bulunan ve kirası 8.000 TL olan bodrum katındaki bir daire görenleri şaşkına çevirdi. Daireyi gezen cemlikvlg isimli sosyal medya kullanıcısı, ilginç detaylara sahip bu evin videosunu bizlerle paylaştı.
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Neredeyse tüm odalarında ranza bulunan bu ev kalabalık kişilerin kiralamasına uygun olarak tanıtılıyor.
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Duvardaki yazılarından, ilginç oda ve mutfak tasarımlarına bu bodrum katı dairesinin kirası ise 8.000 TL olarak satışa sunuluyor.
Videonun tamamı için;
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bu ne ki mezar kadar odayı kiralık ilanına koymuşlardı
burada degil bir canlinin yasamasi ben buraya depodaki esyalarimi bile koymam😲 ki bizim depo bile bundan bin kat daha temiz ve düzenli
suriyeliler için kiralık ranzalardan belli değilmi