Görüş Bildir
Haberler
Video
Sancaktepe'de Kirası 8.000 TL Olan Bodrum Katındaki Daireyi Görünce Ağzınız Açık Kalacak

Sancaktepe'de Kirası 8.000 TL Olan Bodrum Katındaki Daireyi Görünce Ağzınız Açık Kalacak

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 12:20

İçerik Devam Ediyor

Sancaktepe'de bulunan ve kirası 8.000 TL olan bodrum katındaki bir daire görenleri şaşkına çevirdi. Daireyi gezen cemlikvlg isimli sosyal medya kullanıcısı, ilginç detaylara sahip bu evin videosunu bizlerle paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Neredeyse tüm odalarında ranza bulunan bu ev kalabalık kişilerin kiralamasına uygun olarak tanıtılıyor.

Neredeyse tüm odalarında ranza bulunan bu ev kalabalık kişilerin kiralamasına uygun olarak tanıtılıyor.

Duvardaki yazılarından, ilginç oda ve mutfak tasarımlarına bu bodrum katı dairesinin kirası ise 8.000 TL olarak satışa sunuluyor.

Duvardaki yazılarından, ilginç oda ve mutfak tasarımlarına bu bodrum katı dairesinin kirası ise 8.000 TL olarak satışa sunuluyor.

Videonun tamamı için;

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
10
5
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Osman Elmallı

bu ne ki mezar kadar odayı kiralık ilanına koymuşlardı

AsenA

burada degil bir canlinin yasamasi ben buraya depodaki esyalarimi bile koymam😲 ki bizim depo bile bundan bin kat daha temiz ve düzenli

Art Mimari

suriyeliler için kiralık ranzalardan belli değilmi