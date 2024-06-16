Pasta Ustası Tuğba Geçkil'in Kurban Bayramı'na Özel Hazırladığı Pastayı Görünce İnanamayacaksınız!

Yetenekli pasta ustası Tuğba Geçkil, Kurban Bayramı'na özel gerçekle ayırt edilemeyecek bir pasta hazırladı.
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Tuğba Geçkil, daha önceden de yaptığı mükemmel gerçeklikteki pastalarla biliniyor. Bayrama özel hazırladığı pastayı ise yapım aşamasıyla beraber sosyal medya hesabından paylaştı.
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Geçkil'in Kurban Bayramı'na özel hazırladığı pastayı görünce pasta mı yoksa gerçek mi ayırt edemeyeceksiniz!
Gerçeğinden ayırt edilemeyen o pasta;
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