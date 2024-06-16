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Pasta Ustası Tuğba Geçkil'in Kurban Bayramı'na Özel Hazırladığı Pastayı Görünce İnanamayacaksınız!

Pasta Ustası Tuğba Geçkil'in Kurban Bayramı'na Özel Hazırladığı Pastayı Görünce İnanamayacaksınız!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 21:42 Son Güncelleme: 16.06.2024 - 21:46

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Yetenekli pasta ustası Tuğba Geçkil, Kurban Bayramı'na özel gerçekle ayırt edilemeyecek  bir pasta hazırladı.

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Tuğba Geçkil, daha önceden de yaptığı mükemmel gerçeklikteki pastalarla biliniyor. Bayrama özel hazırladığı pastayı ise yapım aşamasıyla beraber sosyal medya hesabından paylaştı.

Tuğba Geçkil, daha önceden de yaptığı mükemmel gerçeklikteki pastalarla biliniyor. Bayrama özel hazırladığı pastayı ise yapım aşamasıyla beraber sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçkil'in Kurban Bayramı'na özel hazırladığı pastayı görünce pasta mı yoksa gerçek mi ayırt edemeyeceksiniz!

Geçkil'in Kurban Bayramı'na özel hazırladığı pastayı görünce pasta mı yoksa gerçek mi ayırt edemeyeceksiniz!

Gerçeğinden ayırt edilemeyen o pasta;

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