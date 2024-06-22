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Yorgunluktan Uyuyan Babasını "Bikini Al" Diyerek Uyandıran Çocuğun Şirinliği Gönülleri Fethetti!

Yorgunluktan Uyuyan Babasını "Bikini Al" Diyerek Uyandıran Çocuğun Şirinliği Gönülleri Fethetti!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 20:05

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Babasını tatlı bir şekilde uyandıran minik, @tugcemuhammed isimli TikTok hesabından paylaşıldı. Paylaşılan video yüzlerde gülümseme bıraktı.

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Video, "Kalk babası uykudan daha önemli bir konu var" notuyla paylaşıldı.

Video, "Kalk babası uykudan daha önemli bir konu var" notuyla paylaşıldı.

Babasını "bikini al" diyerek uyandıran sevimli çocuk, tatlılığıyla kalplerimizi fethetmeyi başardı. 🥰

Babasını "bikini al" diyerek uyandıran sevimli çocuk, tatlılığıyla kalplerimizi fethetmeyi başardı. 🥰

Sevimli videonun tamamı için;

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Black Mamba

baba da baba heeeee

Emel

Tamam çok tatlı bir görüntü. Eyvallah link rekoru kırmışsındır annesi. Ama sizi anlamak mümkün değil. Onca sapık varken çocuklarınızı korkmadan nasıl herkese... Devamını Gör

Y

Uyuyan insan uyandırılmaz. Videoyu çeken arkadaş ne lazımsa gidip kendi alabilir herhalde. Böyle bir yeteneği vardır diye düşünüyorum. Muhtemelen kız gitmiş ... Devamını Gör