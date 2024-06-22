Yorgunluktan Uyuyan Babasını "Bikini Al" Diyerek Uyandıran Çocuğun Şirinliği Gönülleri Fethetti!

Babasını tatlı bir şekilde uyandıran minik, @tugcemuhammed isimli TikTok hesabından paylaşıldı. Paylaşılan video yüzlerde gülümseme bıraktı.
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Video, "Kalk babası uykudan daha önemli bir konu var" notuyla paylaşıldı.
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Babasını "bikini al" diyerek uyandıran sevimli çocuk, tatlılığıyla kalplerimizi fethetmeyi başardı. 🥰
Sevimli videonun tamamı için;
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baba da baba heeeee
Tamam çok tatlı bir görüntü. Eyvallah link rekoru kırmışsındır annesi. Ama sizi anlamak mümkün değil. Onca sapık varken çocuklarınızı korkmadan nasıl herkese... Devamını Gör
Uyuyan insan uyandırılmaz. Videoyu çeken arkadaş ne lazımsa gidip kendi alabilir herhalde. Böyle bir yeteneği vardır diye düşünüyorum. Muhtemelen kız gitmiş ... Devamını Gör