Obeziteye Yakalanan 4 Yaşındaki Şiraz Kedi, Egzersiz ve Diyetle 6 Kilo Vermeyi Başardı!

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Sahibi Aylin Çalışkan, Şiraz’ı kısırlaştırma operasyonundan sonra aşırı kilo alımına başladığını fark etmişti.
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Sevimli kedi Şiraz’ın günlük olarak egzersiz yapması ve özel bir diyet uygulaması önerilmişti.
Bu süreçte Şiraz, düzenli olarak koşu bandı ve pilates topu ile egzersiz yaparak, havuzda yüzerek toplamda 6 kilo vermeyi başardı.
Şiraz kedinin kilo verme süreci için;
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ay şu tatlılığa bak pofuduk pofuduk🥰🥰
Şiraz bey sizde morbid obezite var