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Obeziteye Yakalanan 4 Yaşındaki Şiraz Kedi, Egzersiz ve Diyetle 6 Kilo Vermeyi Başardı!

Obeziteye Yakalanan 4 Yaşındaki Şiraz Kedi, Egzersiz ve Diyetle 6 Kilo Vermeyi Başardı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 17:46 Son Güncelleme: 21.06.2024 - 17:50

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Evdeki beslenme düzeni ve hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle obeziteye yakalanan 4 yaşındaki kedi Şiraz, sahibi tarafından başlatılan özel bir egzersiz ve diyet programıyla 6 kilo verdi.

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Sahibi Aylin Çalışkan, Şiraz’ı kısırlaştırma operasyonundan sonra aşırı kilo alımına başladığını fark etmişti.

Sahibi Aylin Çalışkan, Şiraz’ı kısırlaştırma operasyonundan sonra aşırı kilo alımına başladığını fark etmişti.

Sevimli kedi Şiraz’ın günlük olarak egzersiz yapması ve özel bir diyet uygulaması önerilmişti.

Sevimli kedi Şiraz’ın günlük olarak egzersiz yapması ve özel bir diyet uygulaması önerilmişti.

Bu süreçte Şiraz, düzenli olarak koşu bandı ve pilates topu ile egzersiz yaparak, havuzda yüzerek toplamda 6 kilo vermeyi başardı.

Bu süreçte Şiraz, düzenli olarak koşu bandı ve pilates topu ile egzersiz yaparak, havuzda yüzerek toplamda 6 kilo vermeyi başardı.

Şiraz kedinin kilo verme süreci için;

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gmzebrkts

ay şu tatlılığa bak pofuduk pofuduk🥰🥰

Yaşar

Şiraz bey sizde morbid obezite var