Halil Konakçı Adlı Şahıs Şeriatla İlgili Tartışma Yaratacak Açıklamalarda Bulundu

Halil Konakçı, kamuoyunda tartışmalı açıklamaları ve söylemleriyle tanınan bir isimdir. Genellikle dini ve sosyal konularda yaptığı yorumlar ile dikkat çeken Konakçı, özellikle şeriat ve İslam hukuku ile ilgili ifadeleriyle bilinir.
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Halil Konakçı, bu defa “Hangi ideolojiye bağlı olursanız olun, kimin ilke ve inkilapları ile yaşarsanız yaşayın, ‘Kahrolsun Şeriat’ diye naralar atın öldükten sonra şeriatla muamele göreceksiniz.” şeklinde söylemlerde bulundu.
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Konakçı, dikkat çeken açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.
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