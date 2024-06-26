Entellik Artık Eski Moda: Teoman'dan 'Entellektüel misin?' Sorusuna Böyle Cevap Geldi!

35 Bin TL Maaşla Düzenli İlişki Yapılamayacağını Söyleyen Kadın Gündem Oldu: “Mecbur Tek Gecelik Takılacak”

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Gazapizm'den Ceza'ya Saygı Gecesinde Anlamlı Performans! 'Sadece Bu Şarkı İçin Bile Saygıyı Hak Ediyor'