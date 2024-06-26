Entellik Artık Eski Moda: Teoman'dan 'Entellektüel misin?' Sorusuna Böyle Cevap Geldi!

Türk rock müziğinin efsanelerinden Teoman, Candaş Tolga'nın 'Az Önce Konuştum' isimli programına katıldı. Yaptığı açıklamalarla artık eski Teoman yok dedirtti.
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Candaş Tolga'nın programına katılan Teoman'a 'entellektüel misin' sorusu yöneltildi.
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Ünlü şarkıcı Teoman ise artık entellektüel olarak değil hanzo olarak anılmak istediğini söylediği açıklamalarda bulunarak izleyenleri şaşırtan bir cevap verdi.
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