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Entellik Artık Eski Moda: Teoman'dan 'Entellektüel misin?' Sorusuna Böyle Cevap Geldi!

Entellik Artık Eski Moda: Teoman'dan 'Entellektüel misin?' Sorusuna Böyle Cevap Geldi!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 13:07

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Türk rock müziğinin efsanelerinden Teoman, Candaş Tolga'nın 'Az Önce Konuştum' isimli programına katıldı. Yaptığı açıklamalarla artık eski Teoman yok dedirtti.

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Candaş Tolga'nın programına katılan Teoman'a 'entellektüel misin' sorusu yöneltildi.

Candaş Tolga'nın programına katılan Teoman'a 'entellektüel misin' sorusu yöneltildi.

Ünlü şarkıcı Teoman ise artık entellektüel olarak değil hanzo olarak anılmak istediğini söylediği açıklamalarda bulunarak izleyenleri şaşırtan bir cevap verdi.

Ünlü şarkıcı Teoman ise artık entellektüel olarak değil hanzo olarak anılmak istediğini söylediği açıklamalarda bulunarak izleyenleri şaşırtan bir cevap verdi.

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