Fiyat Farkı Hayrete Düşürdü: Mert Genco, Orkun Işıtmak’ın 6 Yıl Önce Yediği Yemekleri Günümüzle Karşılaştırdı

İçerik üreticisi Mert Genco, popüler YouTuber Orkun Işıtmak’ın 6 yıl önce yediği yemeklerin fiyatlarını bugünkü fiyatlarla karşılaştırarak izleyicileri nostaljik bir yolculuğa çıkarttı.
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Mert Genco, 6 yıl önce Orkun Işıtmak'ın gidip döner yediği yere gitti ve aynı menüden sipariş etti. Aradaki fiyat farkı ise şaşırılacak cinstendi.
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Orkun Işıtmak, 2018'de paylaştığı videoda da yüksek fiyatlara dikkat çekmişti.
Mert Genco'nun günümüzde aynı yereden verdiği sipariş ise 6 yıl öncesine göre 12 kat daha pahalıydı.
Videonun tamamı için:
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