Görüş Bildir
Haberler
Video
Fiyat Farkı Hayrete Düşürdü: Mert Genco, Orkun Işıtmak’ın 6 Yıl Önce Yediği Yemekleri Günümüzle Karşılaştırdı

Fiyat Farkı Hayrete Düşürdü: Mert Genco, Orkun Işıtmak’ın 6 Yıl Önce Yediği Yemekleri Günümüzle Karşılaştırdı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 20:44

İçerik Devam Ediyor

İçerik üreticisi Mert Genco, popüler YouTuber Orkun Işıtmak’ın 6 yıl önce yediği yemeklerin fiyatlarını bugünkü fiyatlarla karşılaştırarak izleyicileri nostaljik bir yolculuğa çıkarttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mert Genco, 6 yıl önce Orkun Işıtmak'ın gidip döner yediği yere gitti ve aynı menüden sipariş etti. Aradaki fiyat farkı ise şaşırılacak cinstendi.

Mert Genco, 6 yıl önce Orkun Işıtmak'ın gidip döner yediği yere gitti ve aynı menüden sipariş etti. Aradaki fiyat farkı ise şaşırılacak cinstendi.

Orkun Işıtmak, 2018'de paylaştığı videoda da yüksek fiyatlara dikkat çekmişti.

Orkun Işıtmak, 2018'de paylaştığı videoda da yüksek fiyatlara dikkat çekmişti.

Mert Genco'nun günümüzde aynı yereden verdiği sipariş ise 6 yıl öncesine göre 12 kat daha pahalıydı.

Mert Genco'nun günümüzde aynı yereden verdiği sipariş ise 6 yıl öncesine göre 12 kat daha pahalıydı.

Videonun tamamı için:

Bu içeriklere de bakabilirsiniz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın