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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Cinsiyetçi "İş Adamı" Düzeltmesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Cinsiyetçi "İş Adamı" Düzeltmesi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 18:46 Son Güncelleme: 28.06.2024 - 18:50

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir etkinlikte kullandığı 'iş adamı' ifadesine yönelik bir düzeltme yaptı.

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Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çeşitli projeler ve politikalar hayata geçirdi.

Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çeşitli projeler ve politikalar hayata geçirdi.

İBB bünyesinde kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar, kadın sığınma evleri ve eşitlik birimleri kurulması gibi adımlar, İmamoğlu'nun eşitlik politikalarının örnekleri arasında yer alıyor.

"İş adamı" yerine "iş insanı" ifadesini kullanmayı tercih eden İmamoğlu, yaptığı açıklamaların ardından alkışlarla karşılandı.

"İş adamı" yerine "iş insanı" ifadesini kullanmayı tercih eden İmamoğlu, yaptığı açıklamaların ardından alkışlarla karşılandı.

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