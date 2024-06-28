İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Cinsiyetçi "İş Adamı" Düzeltmesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir etkinlikte kullandığı 'iş adamı' ifadesine yönelik bir düzeltme yaptı.
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Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çeşitli projeler ve politikalar hayata geçirdi.
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"İş adamı" yerine "iş insanı" ifadesini kullanmayı tercih eden İmamoğlu, yaptığı açıklamaların ardından alkışlarla karşılandı.
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