Fatih Altaylı'dan Diamond Tema Yorumu: "YouTube'da Tartışıldı Diye Din Elden Gidiyorsa Vay Halimize"

Fatih Altaylı, sosyal medya fenomeni Asrın Tok ile çektiği 'Şeriat tartışmaları' konseptli videodaki şeriat karşıtı sözleri nedeniyle hedef gösterilen ve hakkında soruşturma başlatılan Diamond Tema hakkında konuştu.
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'Fatih Altaylı Yorumluyor' isimli programında Altaylı, bu hafta Diamond Tema'ya da yer verdi.
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Altaylı, “2 milyara yakın insanın inandığı, kurumsallaşmış, 1500 yıllık bir din, bir YouTube programında tartışıldı diye elden gidiyorsa vay halimize" yorumlarında bulundu.
Videonun tamamı için;
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