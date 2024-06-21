Diamond Tema’nın Tartışılan Sözlerine İlahiyatçı Yorumu: “Çocuk Yalan Söylemiyor”

Youtube’daki “Yer6” kanalında yaşanan şeriat tartışması sonrasında hakkında yalama kararı çıkartılan Diamond Tema, vatandaşı olduğu Arnavutluk’a gitmişti. Tema hakkında, Hz. Muhammed ile eşi Hz. Ayşe hakkındaki açıklamaları sebebiyle “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı. İlahiyat profesörleri, Diamond Tema’nın sözlerini yorumladı ve “çocuk haklı” dedi.