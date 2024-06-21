Diamond Tema’nın Tartışılan Sözlerine İlahiyatçı Yorumu: “Çocuk Yalan Söylemiyor”
Diamond Tema’nın Tartışılan Sözlerine İlahiyatçı Yorumu: “Çocuk Yalan Söylemiyor”
Youtube’daki “Yer6” kanalında yaşanan şeriat tartışması sonrasında hakkında yalama kararı çıkartılan Diamond Tema, vatandaşı olduğu Arnavutluk’a gitmişti. Tema hakkında, Hz. Muhammed ile eşi Hz. Ayşe hakkındaki açıklamaları sebebiyle “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı. İlahiyat profesörleri, Diamond Tema’nın sözlerini yorumladı ve “çocuk haklı” dedi.
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“Yer6” programında Asrın Tok ile tartışan Diamond Tema, şeriat karşıtı açıklamalarda bulunmuş ve “Dünyanın hiçbir yerinde 6 yaşındaki çocukla evlenemezsin” demişti.
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Tema’nın bu sözlerine bazı kesimler tepki göstermiş ve sonrasında başlatılan soruşturmayla birlikte Diamond Tema Arnavutluk’a gitmişti.
Medyascope’tan Gülseven Özkan, Diamond Tema’nın sözlerini Türkiye’nin önde gelen ilahiyat profesörlerine sordu.
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Azimli, “Peygamber, Hz. Ayşe altı yaşında iken sözlendi. Dokuz yaşında da zifafa girdi. Bu net. Yani cinsel ilişki anlamında, buna ‘zifaf’ denir. Altı yaşında sözlendi, dokuz yaşında evlendi” ifadelerini kullandı.
“Çocuk doğru söylüyor. Çocuk zaten bir şey de demiyor, iftira da atmıyor. Hadis kitaplarındaki, sistem tarihi bilgisini tekrar ediyor. İslam’ın en sahih kitabı Buhari’den konuşuyor. Bu işe devletin karışmaması lazım. Mahkeme bu işlere karar veremez. Mahkeme bu işin sonunda çelişkiye düşer. Ya bu hadisleri reddedecekler, ki reddedemezler. Diyanet açıklama bile yapmıyor şu anda. Diyanet’in görüşü de dokuz yaşında evlendiği şeklindedir.”
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Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Maraş ise “Peygamber döneminde evlilik yaşı düşük ve bu kültürel olgu” açıklamasında bulundu.
“Bugünden o dönemi yargılayamazsınız” diyen Prof. Dr. Maraş, Diamond Tema’nın “başka hiçbir dinde, şeriat dışında başka hiçbir yerde bunu göremezsiniz” demesinin ve ısrar etmesinin yanlış olduğunu dile getirdi.
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki İşcan da “Benim kanaatim de hadisler özellikle İslam’ın Arap kültüründeki algılanış tarzıyla alakalı bir duruma işaret ederler. Yani bu bir din değil, Hz. Peygamber bir kültür içinde doğmuştur” dedi
“Tarihin hiçbir kesiminde Hz. Peygamber’in dokuz yaşında bir kız çocuğuyla evlenmesi tenkit edilmemiştir. Bu şunu gösteriyor, demek ki bu o gün olağan karşılanmıştır. Ama bu bir dinin değil, Arap kültürünün bir sonucu olarak görülmelidir”
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akepe din konusunda ilahiyat hocalarını dikkate almaz aksine İmam hatip liselerine ve ilahiyat fakültelerine karşı olan tarikatleri dinler...esas korkunç ola... Devamını Gör
siyasal dincilerin ne kadar iftiracı, yalancı ve daha inandıkları dini bile bilmediklerini "tekrar" gösterdiği için diamond tema'a teşekkür ediyorum.
Bir Müslüman hadisleri inkâr ederse kâfir, kabul ederse dinî değerleri aşağılamış olur. Son güncellemeyi düzeltin bir zahmet.
Hadisleri inkar eden kafir olmaz.Ayetleri inkar eden kafir olur.