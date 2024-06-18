YouTuber Diamond Tema Kendisine Gelen Tehdit Mesajlarını İfşa Etti
YouTuber Diamond Tema Kendisine Gelen Tehdit Mesajlarını İfşa Etti
Felsefe, tarih, din gibi konularda düzenli yayınlar yapan Dimaond Tema YouTube ve diğer mecralarda belirli bir kitlesi olan kişilerdendi. Ancak geçtiğimiz hafta şeriat savunucusu Asrın Tok'la yaptığı tartışmayla tüm ülkenin gündemine düştü. Yayın sonrası soruşturma açılan Tema kendisi hakkında atılan mesajları paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yer6 isimli bir kanalda son zamanlarda şeriat savunuculuğu yapan Asrın Tok'la karşı karşıya gelen Diamond Tema olumlu olumsuz pek çok eleştiri aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci ise soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Ardından "Hoşgörü" başlığı altında kendisine gelen tepkileri ironik bir şekilde paylaştı.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın