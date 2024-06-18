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YouTuber Diamond Tema Kendisine Gelen Tehdit Mesajlarını İfşa Etti

YouTuber Diamond Tema Kendisine Gelen Tehdit Mesajlarını İfşa Etti

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.06.2024 - 14:24

Felsefe, tarih, din gibi konularda düzenli yayınlar yapan Dimaond Tema YouTube ve diğer mecralarda belirli bir kitlesi olan kişilerdendi. Ancak geçtiğimiz hafta şeriat savunucusu Asrın Tok'la yaptığı tartışmayla tüm ülkenin gündemine düştü. Yayın sonrası soruşturma açılan Tema kendisi hakkında atılan mesajları paylaştı.

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Yer6 isimli bir kanalda son zamanlarda şeriat savunuculuğu yapan Asrın Tok'la karşı karşıya gelen Diamond Tema olumlu olumsuz pek çok eleştiri aldı.

Yer6 isimli bir kanalda son zamanlarda şeriat savunuculuğu yapan Asrın Tok'la karşı karşıya gelen Diamond Tema olumlu olumsuz pek çok eleştiri aldı.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci ise soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci ise soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tepkilerin odağındaki isim yurt dışına çıktığını açıkladı.

Ardından "Hoşgörü" başlığı altında kendisine gelen tepkileri ironik bir şekilde paylaştı.

Ardından "Hoşgörü" başlığı altında kendisine gelen tepkileri ironik bir şekilde paylaştı.

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