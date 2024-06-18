YouTuber Diamond Tema Kendisine Gelen Tehdit Mesajlarını İfşa Etti

Felsefe, tarih, din gibi konularda düzenli yayınlar yapan Dimaond Tema YouTube ve diğer mecralarda belirli bir kitlesi olan kişilerdendi. Ancak geçtiğimiz hafta şeriat savunucusu Asrın Tok'la yaptığı tartışmayla tüm ülkenin gündemine düştü. Yayın sonrası soruşturma açılan Tema kendisi hakkında atılan mesajları paylaştı.