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2.5 Milyon TL'ye Satılan Çıtır Hasarlı Otomobilin Fiyatı Ağzınızın Tadını Kaçıracak

2.5 Milyon TL'ye Satılan Çıtır Hasarlı Otomobilin Fiyatı Ağzınızın Tadını Kaçıracak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 14:04 Son Güncelleme: 18.06.2024 - 14:19

Uygun fiyata araba sahibi olmak isteyenler 2. el araç satış ilanlarını yakından takip ediyor. Ancak bazen öyle ilanlar yayınlanıyor ki 'Bu kadarı da olmaz' dedirtiyor. Son yayınlanan 2. el Porshe ilanı da onlardan biri. 2.5 milyon TL'ye satışa çıkartılan hasarlı Porshe marka araç ve altında yazılan açıklama goygoycuların diline düştü. Buyrun...

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2. el otomobil almak isteyenlerin neredeyse her gün vakit geçirdiği online alışveriş sitelerine bazen öyle ilanlar düşüyor ki aklınız hayaliniz durur.

2. el otomobil almak isteyenlerin neredeyse her gün vakit geçirdiği online alışveriş sitelerine bazen öyle ilanlar düşüyor ki aklınız hayaliniz durur.

Yine böyle bir ilanın yayınlanmasıyla sosyal medya çalkalandı ve aracın halini gören goygoycuları epey güldürdü.

Yine böyle bir ilanın yayınlanmasıyla sosyal medya çalkalandı ve aracın halini gören goygoycuları epey güldürdü.

2.5 milyon TL'ye satılan çıtır hasarlı Porsche'nin altında yazan yazı ise ayrı bir tartışma konusu. İşte o açıklama ve gelen tepkiler:

2.5 milyon TL'ye satılan çıtır hasarlı Porsche'nin altında yazan yazı ise ayrı bir tartışma konusu. İşte o açıklama ve gelen tepkiler:
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Şaka ama komik değil. Komple ülke olarak üçkağıtçıyız başka açıklaması olamaz. Bunun emlakçı versiyonu: metroya yürüme mesafesi.

kenan öz

Adam taşak geçmiş, millet tw sazan gibi atlamış, mallar.

onur.ozdemir

doktordan az kullanılmış çıtır hasarlı temiz araba 😆