2.5 Milyon TL'ye Satılan Çıtır Hasarlı Otomobilin Fiyatı Ağzınızın Tadını Kaçıracak

Uygun fiyata araba sahibi olmak isteyenler 2. el araç satış ilanlarını yakından takip ediyor. Ancak bazen öyle ilanlar yayınlanıyor ki 'Bu kadarı da olmaz' dedirtiyor. Son yayınlanan 2. el Porshe ilanı da onlardan biri. 2.5 milyon TL'ye satışa çıkartılan hasarlı Porshe marka araç ve altında yazılan açıklama goygoycuların diline düştü. Buyrun...