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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Acayip Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Acayip Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 13:31

Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.
1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.

2. Bunların ikisi aynı kişi mi?

2. Bunların ikisi aynı kişi mi?
2. Bunların ikisi aynı kişi mi?

3. Gerçek anlamda tatsız bir çalışma olmuş.

3. Gerçek anlamda tatsız bir çalışma olmuş.

4. "Arkadaşlarına neden filtre uygulamamış?"

4. "Arkadaşlarına neden filtre uygulamamış?"

5. Yok artık!

5. Yok artık!
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6. Adeta animeden fırlamış gibi...

6. Adeta animeden fırlamış gibi...

7. 👇

7. 👇

8. "Yapay zekayla yapılmış gibi değil mi?"

8. "Yapay zekayla yapılmış gibi değil mi?"

9. Madonna yine bildiğimiz gibi...

9. Madonna yine bildiğimiz gibi...

10. Nasıl yani?

10. Nasıl yani?
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11. "Nitelikli dolandırıcılık."

11. "Nitelikli dolandırıcılık."

12. Abla'm sence böyle bir şey mümkün mü?

12. Abla'm sence böyle bir şey mümkün mü?

13. Bu geceki kabusum belli oldu...

13. Bu geceki kabusum belli oldu...

14. Düzenlenmiş vs düzenlenmemiş👇

14. Düzenlenmiş vs düzenlenmemiş👇

15. Haftaya görüşmek üzere👋

15. Haftaya görüşmek üzere👋
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