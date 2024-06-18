Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Acayip Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Acayip Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.
2. Bunların ikisi aynı kişi mi?
3. Gerçek anlamda tatsız bir çalışma olmuş.
4. "Arkadaşlarına neden filtre uygulamamış?"
5. Yok artık!
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6. Adeta animeden fırlamış gibi...
7. 👇
8. "Yapay zekayla yapılmış gibi değil mi?"
9. Madonna yine bildiğimiz gibi...
10. Nasıl yani?
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11. "Nitelikli dolandırıcılık."
12. Abla'm sence böyle bir şey mümkün mü?
13. Bu geceki kabusum belli oldu...
14. Düzenlenmiş vs düzenlenmemiş👇
15. Haftaya görüşmek üzere👋
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