Antalya'da 17 Yaşındaki Engelli Çocuk Dayısı ve Köylülerin İstismarına Uğradı: Her Detayı Mide Bulandıcı!
Antalya'da 17 Yaşındaki Engelli Çocuk Dayısı ve Köylülerin İstismarına Uğradı: Her Detayı Mide Bulandıcı!
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Ü.A'nın ilk ifadesine göre ilk cinsel istismara annesinin dayısı 70 yaşındaki Mehmet C. tarafından maruz kaldı.
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Mehmet C'nin kendisine 10-20 TL harçlık verdiğini belirten Ü.A, ardından köyün ileri yaşlıları tarafından da istismarın devam ettiğini anlattı.
Onların da kendisine 100-200 TL paralar verdiğini belirten Ü.A'ya savcılık talebiyle genital muayene yapıldı ve en az birkaç yıl öncesinde istismara uğramış olduğu belgelendi.
Yapılan soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklanırken, Ü.A.'nın ise köy ile ilişiği kesildi ve devlet tarafından korumaya alındı.
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