Antalya'da 17 Yaşındaki Engelli Çocuk Dayısı ve Köylülerin İstismarına Uğradı: Her Detayı Mide Bulandıcı!

Halk TV'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde zeka geriliği tanısı konan 17 yaşındaki Ü.A'nın köylüler tarafından cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Annesi ve babası da zihinsel engelli olan Ü.A, başından geçenleri yapılan sorguda tek tek anlattı.

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