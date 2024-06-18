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Antalya'da 17 Yaşındaki Engelli Çocuk Dayısı ve Köylülerin İstismarına Uğradı: Her Detayı Mide Bulandıcı!

Antalya'da 17 Yaşındaki Engelli Çocuk Dayısı ve Köylülerin İstismarına Uğradı: Her Detayı Mide Bulandıcı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 12:41 Son Güncelleme: 18.06.2024 - 13:06

Halk TV'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde zeka geriliği tanısı konan 17 yaşındaki Ü.A'nın köylüler tarafından cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Annesi ve babası da zihinsel engelli olan Ü.A, başından geçenleri yapılan sorguda tek tek anlattı. 

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Ü.A'nın ilk ifadesine göre ilk cinsel istismara annesinin dayısı 70 yaşındaki Mehmet C. tarafından maruz kaldı.

Ü.A'nın ilk ifadesine göre ilk cinsel istismara annesinin dayısı 70 yaşındaki Mehmet C. tarafından maruz kaldı.

Mehmet C'nin kendisine 10-20 TL harçlık verdiğini belirten Ü.A, ardından köyün ileri yaşlıları tarafından da istismarın devam ettiğini anlattı.

Mehmet C'nin kendisine 10-20 TL harçlık verdiğini belirten Ü.A, ardından köyün ileri yaşlıları tarafından da istismarın devam ettiğini anlattı.

Onların da kendisine 100-200 TL paralar verdiğini belirten Ü.A'ya savcılık talebiyle genital muayene yapıldı ve en az birkaç yıl öncesinde istismara uğramış olduğu belgelendi.

Onların da kendisine 100-200 TL paralar verdiğini belirten Ü.A'ya savcılık talebiyle genital muayene yapıldı ve en az birkaç yıl öncesinde istismara uğramış olduğu belgelendi.

Yapılan soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklanırken, Ü.A.'nın ise köy ile ilişiği kesildi ve devlet tarafından korumaya alındı.

Yapılan soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklanırken, Ü.A.'nın ise köy ile ilişiği kesildi ve devlet tarafından korumaya alındı.

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eruma

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emre54

Ceza mekanizması çalışmıyor ki, caydırıcı ceza lazım

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