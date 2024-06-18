Ebrar Karakurt'un Kovboy Şapkalı Görüntüsünü Eleştiren Kişiye Mesut Süre'den Çok Net Yanıt Geldi
Ebrar Karakurt'un Kovboy Şapkalı Görüntüsünü Eleştiren Kişiye Mesut Süre'den Çok Net Yanıt Geldi
Ebrar Karakurt'ın kovboy şapkalı görüntüsünü eleştiren kişiye Mesut Süre'den çok sert yanıt geldi.
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Filenin Sultanları olarak anılan Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, her maçta bizleri gururlandırmaya devam ediyor.
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Ancak Milli Beka Hareketi Genel Başkanı ve Yenişehir Spor Kulübü Başkanı olan Murat Şahin, Ebrar Karakurt'u şu şekilde eleştirdi 👇
Görüntünün aslını ise bir kullanıcı böyle özetledi 👇
Murat Şahin'e kısa sürede tepkiler gecikmedi
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En sert tepkilerden biri de ünlü isim Mesut Süre'den geldi.
"Kafan mı iyi?" sorusuna ise cevabı çok net oldu
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