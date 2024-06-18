Yine Yayın Sırasında Aradılar! İlber Ortaylı Neden Hala Tuşlu Cep Telefonu Kullandığını Açıkladı

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katıldığı bir yayında yine telefonu çaldı. Telefonu kapatmak için cebinden çıkaran İlber Ortaylı, neden hala tuşlu telefon kullandığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: 'Bu çok daha kolay, ulaşılamaz. İstemiyorum ya ben sevmiyorum yenilikleri. Teknoloji ile çok mesafeliyim.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sözcü TV'de Simge Fıstıkoğlu'nun "Bayram Sohbetleri" programına katılan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yinen yayında telefonu çaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlber Hoca, sürekli lüzumsuz yere gelen aramalardan dert yanarken, Fıstıkoğlu, eski model tuşlu bir telefon kullandığı görülen Ortaylı'ya neden yeni modele geçmediğini sordu.
İlber Ortaylı, söz konusu soruyu "Bu çok daha kolay, ulaşılamaz. İstemiyorum ya ben sevmiyorum yenilikleri. Teknoloji ile çok mesafeliyim" diye yanıtladı.
İşte o anlar 👇
İlber Ortaylı programda ayrıca yapay zekaya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın