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Yine Yayın Sırasında Aradılar! İlber Ortaylı Neden Hala Tuşlu Cep Telefonu Kullandığını Açıkladı

Yine Yayın Sırasında Aradılar! İlber Ortaylı Neden Hala Tuşlu Cep Telefonu Kullandığını Açıkladı

İlber Ortaylı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.06.2024 - 11:00

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Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katıldığı bir yayında yine telefonu çaldı. Telefonu kapatmak için cebinden çıkaran İlber Ortaylı, neden hala tuşlu telefon kullandığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: 'Bu çok daha kolay, ulaşılamaz. İstemiyorum ya ben sevmiyorum yenilikleri. Teknoloji ile çok mesafeliyim.'

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Sözcü TV'de Simge Fıstıkoğlu'nun "Bayram Sohbetleri" programına katılan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yinen yayında telefonu çaldı.

Sözcü TV'de Simge Fıstıkoğlu'nun "Bayram Sohbetleri" programına katılan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yinen yayında telefonu çaldı.

İlber Hoca, sürekli lüzumsuz yere gelen aramalardan dert yanarken, Fıstıkoğlu, eski model tuşlu bir telefon kullandığı görülen Ortaylı'ya neden yeni modele geçmediğini sordu.

İlber Hoca, sürekli lüzumsuz yere gelen aramalardan dert yanarken, Fıstıkoğlu, eski model tuşlu bir telefon kullandığı görülen Ortaylı'ya neden yeni modele geçmediğini sordu.

İlber Ortaylı, söz konusu soruyu "Bu çok daha kolay, ulaşılamaz. İstemiyorum ya ben sevmiyorum yenilikleri. Teknoloji ile çok mesafeliyim" diye yanıtladı.

İlber Ortaylı, söz konusu soruyu "Bu çok daha kolay, ulaşılamaz. İstemiyorum ya ben sevmiyorum yenilikleri. Teknoloji ile çok mesafeliyim" diye yanıtladı.

İşte o anlar 👇

İlber Ortaylı programda ayrıca yapay zekaya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu 👇

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