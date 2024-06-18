Yine Yayın Sırasında Aradılar! İlber Ortaylı Neden Hala Tuşlu Cep Telefonu Kullandığını Açıkladı

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katıldığı bir yayında yine telefonu çaldı. Telefonu kapatmak için cebinden çıkaran İlber Ortaylı, neden hala tuşlu telefon kullandığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: 'Bu çok daha kolay, ulaşılamaz. İstemiyorum ya ben sevmiyorum yenilikleri. Teknoloji ile çok mesafeliyim.'