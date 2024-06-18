İçişleri Bakanlığı, Turgut Altınok Hakkında Soruşturma Başlatmış: '6 Milyonluk Yakıt Dolduruldu' İddiası

'CHP'den aday olan Mesut Özarslan, belki de sürpriz sayılacak bir sonuçla ilçenin yeni belediye başkanı seçildi. Yeni Başkan Özarslan, her ne kadar siyasi geçmişi sağdan olsa da Altınok dönemini mercek altına aldı.

Özarslan'ın yaptığı ilk tespitlerin ardından İçişleri Bakanlığı, eski dönemle ilgili sessiz sedasız soruşturma başlattı, geçtiğimiz günlerde.

Turgut Altınok'un yerel seçimler döneminde siyasi çalışmalarında kullandığı AKP'ye ait parti araçlarının akaryakıtının belediyeden karşılandığı belirlendi.

Üstüne üstlük; seçim araçlarının akaryakıtlarının, belediyeye ait araçların plakası üzerinden depolarının doldurulduğu tespit edildi.

Bu arada, Altınok için siyasi faaliyet gösteren AKP'nin seçim araçlarına verilen akaryakıtın mali değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu belediye kaynaklarınca ifade ediliyor.'