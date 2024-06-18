İçişleri Bakanlığı, Turgut Altınok Hakkında Soruşturma Başlatmış: '6 Milyonluk Yakıt Dolduruldu' İddiası
İçişleri Bakanlığı, Turgut Altınok Hakkında Soruşturma Başlatmış: '6 Milyonluk Yakıt Dolduruldu' İddiası
Geride bıraktığımız seçimde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Turgut Altınok hakkında İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Turgut Altınok'un seçim araçlarının yakıtının belediyeden karşıladığı iddia ediliyor.
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 31 Mart seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi için AK Parti ve MHP'nin adayı olmuş ancak CHP'nin adayı Mansur Yavaş'a büyük bir oy farkıyla seçimi kaybetmişti.
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T24 yazarı Tolga Şardan, Altınok'un yerel seçim çalışmalarında kullandığı AK Parti'ye ait araçların akaryakıtının belediyeden karşılandığının belirlendiğini yazdı.
İddiaya göre, İçişleri Bakanlığı müfettişi, belediyenin Temizlik ve Ulaştırma Müdürü S.K.'yi açığa aldı.
Tolga Şardan'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:👇
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