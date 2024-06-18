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İçişleri Bakanlığı, Turgut Altınok Hakkında Soruşturma Başlatmış: '6 Milyonluk Yakıt Dolduruldu' İddiası

İçişleri Bakanlığı, Turgut Altınok Hakkında Soruşturma Başlatmış: '6 Milyonluk Yakıt Dolduruldu' İddiası

Turgut Altınok
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.06.2024 - 09:30

Geride bıraktığımız seçimde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Turgut Altınok hakkında İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Turgut Altınok'un seçim araçlarının yakıtının belediyeden karşıladığı iddia ediliyor. 

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 31 Mart seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi için AK Parti ve MHP'nin adayı olmuş ancak CHP'nin adayı Mansur Yavaş'a büyük bir oy farkıyla seçimi kaybetmişti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 31 Mart seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi için AK Parti ve MHP'nin adayı olmuş ancak CHP'nin adayı Mansur Yavaş'a büyük bir oy farkıyla seçimi kaybetmişti.

T24 yazarı Tolga Şardan, Altınok'un yerel seçim çalışmalarında kullandığı AK Parti'ye ait araçların akaryakıtının belediyeden karşılandığının belirlendiğini yazdı.

T24 yazarı Tolga Şardan, Altınok'un yerel seçim çalışmalarında kullandığı AK Parti'ye ait araçların akaryakıtının belediyeden karşılandığının belirlendiğini yazdı.

Kaynak

İddiaya göre, İçişleri Bakanlığı müfettişi, belediyenin Temizlik ve Ulaştırma Müdürü S.K.'yi açığa aldı.

İddiaya göre, İçişleri Bakanlığı müfettişi, belediyenin Temizlik ve Ulaştırma Müdürü S.K.'yi açığa aldı.

Tolga Şardan'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:👇

Tolga Şardan'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:👇

'CHP'den aday olan Mesut Özarslan, belki de sürpriz sayılacak bir sonuçla ilçenin yeni belediye başkanı seçildi. Yeni Başkan Özarslan, her ne kadar siyasi geçmişi sağdan olsa da Altınok dönemini mercek altına aldı.

Özarslan'ın yaptığı ilk tespitlerin ardından İçişleri Bakanlığı, eski dönemle ilgili sessiz sedasız soruşturma başlattı, geçtiğimiz günlerde. 

 Turgut Altınok'un yerel seçimler döneminde siyasi çalışmalarında kullandığı AKP'ye ait parti araçlarının akaryakıtının belediyeden karşılandığı belirlendi. 

Üstüne üstlük; seçim araçlarının akaryakıtlarının, belediyeye ait araçların plakası üzerinden depolarının doldurulduğu tespit edildi.

Bu arada, Altınok için siyasi faaliyet gösteren AKP'nin seçim araçlarına verilen akaryakıtın mali değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu belediye kaynaklarınca ifade ediliyor.'

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