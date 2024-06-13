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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanyol Gazeteciye: "Bana Başını Sallama"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanyol Gazeteciye: "Bana Başını Sallama"

Recep Tayyip Erdoğan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.06.2024 - 16:59

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'daki basın toplantısında Demirtaş ve Kavala sorusu sonrası İspanyol gazeteciye 'Bana başını sallama' diye çıkıştı. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında İspanyol gazetecinin Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili sorusuna tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında İspanyol gazetecinin Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili sorusuna tepki gösterdi.

Erdoğan basın mensubuna, "Türkiye bir hukuk devletidir. Burada kararları yargı verir. Bir basın mensubunun bu teröristleri savunması düşündürücüdür. Başını sallama, ben sallamıyorum. Dimdik çalışmama devam ediyorum" yanıtını verdi.

Erdoğan basın mensubuna, "Türkiye bir hukuk devletidir. Burada kararları yargı verir. Bir basın mensubunun bu teröristleri savunması düşündürücüdür. Başını sallama, ben sallamıyorum. Dimdik çalışmama devam ediyorum" yanıtını verdi.

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