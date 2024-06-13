Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanyol Gazeteciye: "Bana Başını Sallama"

Kübra Par'ın, Alihan Limoncuoğlu'nun Şiddet ile İlgili Sözlerinin Üzerine Verdiği 'Yuh' Tepkisi Gündem Oldu

Sosyal Medyada Yine İlginç Bir Ritüel Viral Oldu: Yerde Yatan Bir Kadına Borularla Nefes Üflediler