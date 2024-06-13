Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanyol Gazeteciye: "Bana Başını Sallama"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'daki basın toplantısında Demirtaş ve Kavala sorusu sonrası İspanyol gazeteciye 'Bana başını sallama' diye çıkıştı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'de ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında İspanyol gazetecinin Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili sorusuna tepki gösterdi.
Erdoğan basın mensubuna, "Türkiye bir hukuk devletidir. Burada kararları yargı verir. Bir basın mensubunun bu teröristleri savunması düşündürücüdür. Başını sallama, ben sallamıyorum. Dimdik çalışmama devam ediyorum" yanıtını verdi.
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