Boston'da Yakalanan Eylem Tok ve Oğlu Timur Cihantimur'un Yakalanmasına Neden Olan Detay Belli Oldu!
Boston'da Yakalanan Eylem Tok ve Oğlu Timur Cihantimur'un Yakalanmasına Neden Olan Detay Belli Oldu!
Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/eylem...
Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre annesi Eylem Tok ile yurtdışına kaçan Timur Cihantimur'un yakalanmasına neden olan detay belli oldu. Anne-oğul bugün Boston'da Türkiye saati ile 18.00'de mahkemeye çıkacak. Mahkemede anne oğulun iade sürecinde tutuklu kalıp kalmayacaklarına karar verilecek.
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki Timur Cihantimur kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.
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Cihantimur'un yazar olan annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtıktan sonra ABD'ye gittiği öğrenilmiş, New York'ta görüntülenen Eylem Tok ve oğlunun rahat tavırları dikkat çekmişti.
Geçtiğimiz günlerde ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlunun ABD'de yakalandığını açıkladı.
Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre ise anne ve oğulun yakalanmasına neden olan detaylar belli oldu! Eylem Tok'un Boston'da kaldıkları eve sık sık dışarıdan yemek siparişi verdikleri ve yemek siparişini getiren son kuryenin Türk olduğu belirtildi. Eylem Tok'u tanıyan Türk kurye anne ve oğulu polise ihbar ederek yakalanmalarını sağladı.
Polislerin baskını sırasında anne Eylem Tok'un "Ben anneyim, katil değil. Annelik iç güdüsüyle çocuğumu korumak istedim" dediği öğrenildi. Anne-oğul bugün Boston'da mahkemeye çıkacağı ve mahkemede anne oğulun iade sürecinde tutuklu kalıp kalmayacaklarına karar verileceği de açıklandı.
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Kuryeye helal
anne olmak sucluyu savunmak anlamina gelmiyor eğer ki sen fakir olsaydin bunu yapacak gücün olmasaydi baska konuşursun zenginsiniz ya hani kudretiniz var ann... Devamını Gör
bunlar çok boş konuşmalar. bir anne kendi çocuğunu kollar ama anne oldu diye başka annelerle empati yapmaz. ayrıca buradaki konuşmalara da bakma hemen herkes... Devamını Gör
Bir an için ilahi adalete inanasım geliyor ama yok, bir süre kamuoyunun gazını alıp, alkış bekleyip salıverirler. Nüfuzlu suçluyu gayet de kollayan kuralsızl... Devamını Gör