İletişim Başkanlığı Harekete Geçti: Diamond Tema’ya Soruşturma, Programa Erişim Engeli
İletişim Başkanlığı Harekete Geçti: Diamond Tema’ya Soruşturma, Programa Erişim Engeli
YouTube’da “Yer6” isimli kanalda şeriatı savunan Asrın Tok ile şeriat karşıtı Diamond Tema isimli kullanıcının tartışması gündem olmuştu. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, programın yayından kaldırılması için talepte bulunduklarını açıkladı. Ayrıca Diamond Tema isimli kullanıcı hakkında da soruşturma başlatıldı.
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Sosyal medyada çok konuşulan şeriat tartışması “Yer6” isimli YouTube kanalında yapılmıştı.
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Programda, Diamond Tema isimli kullanıcının Hz. Muhammed hakkında söylediği bazı sözler sosyal medyada bazı kesimlerden tepki çekmişti.
İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Diamond Tema için TCK 216/ 2. ve 3. fıkralarda düzenlenen halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Ayrıca programa erişim yasağı da talep edildi.
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