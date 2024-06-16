İletişim Başkanlığı Harekete Geçti: Diamond Tema’ya Soruşturma, Programa Erişim Engeli

YouTube’da “Yer6” isimli kanalda şeriatı savunan Asrın Tok ile şeriat karşıtı Diamond Tema isimli kullanıcının tartışması gündem olmuştu. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, programın yayından kaldırılması için talepte bulunduklarını açıkladı. Ayrıca Diamond Tema isimli kullanıcı hakkında da soruşturma başlatıldı.