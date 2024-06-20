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Diamond Tema Kimdir? YouTube Yayıncısı Diamond Tema'ya Neden Soruşturma Açıldı, Ne Oldu?

Diamond Tema Kimdir? YouTube Yayıncısı Diamond Tema'ya Neden Soruşturma Açıldı, Ne Oldu?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 18:48

YouTube yayıncısı Diamond Tema, son dönemlerde sık sık gündeme geliyor. 'Yer6' adlı YouTube kanalında Asrın Tok ile Diamond Tema'nın şeriat tartışması sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı. Sosyal medyanın gündemine oturan tartışma sonrası Diamond Tema, hakkında soruşturma açıldı. Peki, Diamond Tema kimdir? Diamond Tema'nın gerçek adı nedir? Diamond Tema'ya neden soruşturma açıldı? 

İşte, detaylar...

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Diamond Tema Kimdir?

Diamond Tema Kimdir?

Diamond Tema, 1994 yılında Arnavutluk'ta dünyaya geldi. Yaklaşık 5 yıldır YouTube yayıncılığı yapan Tema, 1996 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye taşınmıştır. Eğitim hayatına burada başlayan ünlü YouTube yayıncısının askerliğini de Türkiye'de yaptığı biliniyor. 

Tema, üniversite eğitime Mimar Sinan Üniversitesi'nde Felsefe bölümünde başlamış, fakat bu bölümü tamamlamadan bırakmıştır. Daha sonra Radyo ve Televizyon alanında eğitim alarak kariyerini de bu alanda yönetmeyi tercih etmiştir.

Diamond Tema Nerelidir?

Diamond Tema Nerelidir?

Diamond Tema'nın 2 yıl kadar Yunanistan ve İtalyada yaşadığı biliniyor. Ayrıca Arnavutluk'ta dünyaya gelen YouTube yayıncısı, kendisini Türk olarak tanıtıyor.

Diamond Tema Ne İş Yapıyor? Diamond Tema YouTube Kanalında Neler Yayımlıyor?

Diamond Tema Ne İş Yapıyor? Diamond Tema YouTube Kanalında Neler Yayımlıyor?

Diamond Tema, yaklaşık olarak 5 yıllık YouTube yayıncılığının yanında 2 yıl yerel televizyon kanallarında yayın yönetmenliği de yaptı. Burada Osmanlı ile ilgili belgeseller çekti. 

Şimdilerde ise kendi adıyla yer aldığı YouTube'da din, bilim, tarih ve felsefe içerikli videolar yayımlıyor. Ünlü YouTube yayıncısının ayrıca bir de 'Agnostisizm ve İlahi Tragedya' adlı bir kitabı bulunuyor.

Diamond Tema Hakkında Neden Soruşturma Açıldı?

Diamond Tema Hakkında Neden Soruşturma Açıldı?

'Yer6' aldı YouTube kanalında Asrın Top ile şeriat hakkında tartışan Diamond Tema'nın önce sosyal medya üzerinden yayımlanan programına erişim yaşağı talep edildi. Tema programda, 'Şeriatın haricindeki hiçbir sistemde 6 yaşındaki bir kızla evlenemezsin' demişti. 

Daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, 'Yer6 adlı programda Peygamber Efendimize hakaret eden Diamond Tema isimli şahıs hakkında TCK 216/2. ve 3. fıkralarda düzenlenen halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı. Program hakkında erişim engeli de talep edildi' ifadelerini kullandı.

Diamond Tema, sosyal medya platformu X üzerinden iyi olduğunu duyurdu: "Suç işlemedik, kaynaklarıyla konuştuk. Ne hukuken ne de ahlaken ortada bir sorun yok."

Diamond Tema, sosyal medya platformu X üzerinden iyi olduğunu duyurdu: "Suç işlemedik, kaynaklarıyla konuştuk. Ne hukuken ne de ahlaken ortada bir sorun yok."
twitter.com
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