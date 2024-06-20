Diamond Tema Kimdir? YouTube Yayıncısı Diamond Tema'ya Neden Soruşturma Açıldı, Ne Oldu?
Diamond Tema Kimdir? YouTube Yayıncısı Diamond Tema'ya Neden Soruşturma Açıldı, Ne Oldu?
YouTube yayıncısı Diamond Tema, son dönemlerde sık sık gündeme geliyor. 'Yer6' adlı YouTube kanalında Asrın Tok ile Diamond Tema'nın şeriat tartışması sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı. Sosyal medyanın gündemine oturan tartışma sonrası Diamond Tema, hakkında soruşturma açıldı. Peki, Diamond Tema kimdir? Diamond Tema'nın gerçek adı nedir? Diamond Tema'ya neden soruşturma açıldı?
İşte, detaylar...
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Diamond Tema Kimdir?
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Diamond Tema Nerelidir?
Diamond Tema Ne İş Yapıyor? Diamond Tema YouTube Kanalında Neler Yayımlıyor?
Diamond Tema Hakkında Neden Soruşturma Açıldı?
Diamond Tema, sosyal medya platformu X üzerinden iyi olduğunu duyurdu: "Suç işlemedik, kaynaklarıyla konuştuk. Ne hukuken ne de ahlaken ortada bir sorun yok."
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