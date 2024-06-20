Diamond Tema Kimdir? YouTube Yayıncısı Diamond Tema'ya Neden Soruşturma Açıldı, Ne Oldu?

Diamond Tema, yaklaşık olarak 5 yıllık YouTube yayıncılığının yanında 2 yıl yerel televizyon kanallarında yayın yönetmenliği de yaptı. Burada Osmanlı ile ilgili belgeseller çekti.

Şimdilerde ise kendi adıyla yer aldığı YouTube'da din, bilim, tarih ve felsefe içerikli videolar yayımlıyor. Ünlü YouTube yayıncısının ayrıca bir de 'Agnostisizm ve İlahi Tragedya' adlı bir kitabı bulunuyor.