Fransa'dan Gelen Gurbetçi'nin Bir Dediği Bir Dediğini Tutmadı: 'Türkiye'de Açım Diyenler Yalan Söylüyor'

Ünlü Şarkıcı Teoman Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Konuştu: “Öyle Bir Karizmatik Gücü Var ki”

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Gazapizm'den Ceza'ya Saygı Gecesinde Anlamlı Performans! 'Sadece Bu Şarkı İçin Bile Saygıyı Hak Ediyor'