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Fransa'dan Gelen Gurbetçi'nin Bir Dediği Bir Dediğini Tutmadı: 'Türkiye'de Açım Diyenler Yalan Söylüyor'

Fransa'dan Gelen Gurbetçi'nin Bir Dediği Bir Dediğini Tutmadı: 'Türkiye'de Açım Diyenler Yalan Söylüyor'

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 14:31

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Fransa'da yaşayan bir Türk vatandaşı, Türkiye'deki hayat pahalılığı ve yaşam koşullarıyla ilgili yorumlarda bulundu. @bensoruyorumtv adlı X hesabından paylaşılan videoda, gurbetçinin söyledikleri tepki topladı.

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Fransa'dan gelen gurbetçi yine o meşhur 'Türkiye Cennet' açıklamasında bulundu ve Fransa'daki koşullardan şikayet etti.

Fransa'dan gelen gurbetçi yine o meşhur 'Türkiye Cennet' açıklamasında bulundu ve Fransa'daki koşullardan şikayet etti.

“Biz Fransa'da eşek gibi çalışıyoruz. 1 saat çalışıp 1 kilo et alıyoruz.'

Röportajı yapan kişinin gurbetçiyi zorlayıcı sorular sorması üzerine, gurbetçi kadın tutarsız cevaplar verdi.

Röportajı yapan kişinin gurbetçiyi zorlayıcı sorular sorması üzerine, gurbetçi kadın tutarsız cevaplar verdi.

O görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Videonun tamamı için:

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