Fransa'dan Gelen Gurbetçi'nin Bir Dediği Bir Dediğini Tutmadı: 'Türkiye'de Açım Diyenler Yalan Söylüyor'

Fransa'da yaşayan bir Türk vatandaşı, Türkiye'deki hayat pahalılığı ve yaşam koşullarıyla ilgili yorumlarda bulundu. @bensoruyorumtv adlı X hesabından paylaşılan videoda, gurbetçinin söyledikleri tepki topladı.
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Fransa'dan gelen gurbetçi yine o meşhur 'Türkiye Cennet' açıklamasında bulundu ve Fransa'daki koşullardan şikayet etti.
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Röportajı yapan kişinin gurbetçiyi zorlayıcı sorular sorması üzerine, gurbetçi kadın tutarsız cevaplar verdi.
Videonun tamamı için:
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