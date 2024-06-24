Görüş Bildir
Haberler
Video
Marvel Gel de Geçiş Gör: Yunanistan Sınırına Geçince Şarkı Böyle Değişti!

Marvel Gel de Geçiş Gör: Yunanistan Sınırına Geçince Şarkı Böyle Değişti!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 17:28 Son Güncelleme: 24.06.2024 - 17:29

İçerik Devam Ediyor

Araba ile Türkiye sınırından Yunanistan sınırına geçen ssssssselos isimli TikTok kullanıcısı şarkı değişimini paylaştı. O anlar gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir TikTok kullanıcısı, Mustafa Sandal'ın 'Aşka Yürek Gerek' şarkısı eşliğinde yolculuk yaparken o anları videoya aldı.

Bir TikTok kullanıcısı, Mustafa Sandal'ın 'Aşka Yürek Gerek' şarkısı eşliğinde yolculuk yaparken o anları videoya aldı.

Kişinin, Yunanistan sınırına gelmesiyle birlikte şarkı sözlerinin Yunanca kısmına geçiş yapması sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kişinin, Yunanistan sınırına gelmesiyle birlikte şarkı sözlerinin Yunanca kısmına geçiş yapması sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Videonun tamamı için;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içeriklere de bakabilirsiniz;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
6
4
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın