Marvel Gel de Geçiş Gör: Yunanistan Sınırına Geçince Şarkı Böyle Değişti!

Araba ile Türkiye sınırından Yunanistan sınırına geçen ssssssselos isimli TikTok kullanıcısı şarkı değişimini paylaştı. O anlar gündem oldu.
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Bir TikTok kullanıcısı, Mustafa Sandal'ın 'Aşka Yürek Gerek' şarkısı eşliğinde yolculuk yaparken o anları videoya aldı.
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Kişinin, Yunanistan sınırına gelmesiyle birlikte şarkı sözlerinin Yunanca kısmına geçiş yapması sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Videonun tamamı için;
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