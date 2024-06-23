Sterillikte Son Nokta! Hindistan'da Bir Kozmetik Firmasındaki Ruj Yapımını Görünce İnanamayacaksınız

Hindistan'daki bir kozmetik firmasının ruj yapımı paylaşıldı. Kozmetik firmasının steril olmayan koşullarda ürettiği rujlar tepki topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hindistan'daki kozmetik firmasının ruj yapımında kullandığı yöntem ve rujların üretildiği ortamın hijyenik olmayışı dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoyu gören birçok sosyal medya kullanıcısı, rujların hijyenden uzak bir şekilde üretilmesine tepki gösterdi.
Videonun tamamı için;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın