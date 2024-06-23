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Sterillikte Son Nokta! Hindistan'da Bir Kozmetik Firmasındaki Ruj Yapımını Görünce İnanamayacaksınız

Sterillikte Son Nokta! Hindistan'da Bir Kozmetik Firmasındaki Ruj Yapımını Görünce İnanamayacaksınız

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 14:59

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Hindistan'daki bir kozmetik firmasının ruj yapımı paylaşıldı. Kozmetik firmasının steril olmayan koşullarda ürettiği rujlar tepki topladı.

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Hindistan'daki kozmetik firmasının ruj yapımında kullandığı yöntem ve rujların üretildiği ortamın hijyenik olmayışı dikkat çekti.

Hindistan'daki kozmetik firmasının ruj yapımında kullandığı yöntem ve rujların üretildiği ortamın hijyenik olmayışı dikkat çekti.

Videoyu gören birçok sosyal medya kullanıcısı, rujların hijyenden uzak bir şekilde üretilmesine tepki gösterdi.

Videoyu gören birçok sosyal medya kullanıcısı, rujların hijyenden uzak bir şekilde üretilmesine tepki gösterdi.

Videonun tamamı için;

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