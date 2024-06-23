Sterillikte Son Nokta! Hindistan'da Bir Kozmetik Firmasındaki Ruj Yapımını Görünce İnanamayacaksınız

Kalecilere Taş Çıkardı:Bir Taraftarın Maç Sonunda Hakan Çalhanoğlu'nun Attığı Formaya Bir Kaleci Gibi Yakaladı

"Turnuva'nın Hatası" Dedi: Samet Akaydın’ın Kendi Kalesine Attığı Gol Bir Portekiz Kamerasına Böyle Yansıdı

Artık Onlar da Yetişemiyor: Yine Bir Turist Türkiye’deki Fiyatları Dehşetle Paylaştı