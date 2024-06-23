Ege Üniversitesi Öğrencilerine Maaş Beklentilerini Soruldu: "Maaş Beklentim 7 Bin Dolar"

Yeni mezunların maaş beklentisi, birçok faktöre bağlı olarak büyük ölçüde değişkenlik gösterebilir. Bu faktörler arasında mezun olduğu alandaki iş deneyimi, mezuniyet derecesi, sektör, şehir ve çalıştığı firma gibi etmenler bulunmaktadır.