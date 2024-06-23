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Ege Üniversitesi Öğrencilerine Maaş Beklentilerini Soruldu: "Maaş Beklentim 7 Bin Dolar"

Ege Üniversitesi Öğrencilerine Maaş Beklentilerini Soruldu: "Maaş Beklentim 7 Bin Dolar"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 17:02 Son Güncelleme: 23.06.2024 - 17:03

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Yeni mezunların maaş beklentisi, birçok faktöre bağlı olarak büyük ölçüde değişkenlik gösterebilir. Bu faktörler arasında mezun olduğu alandaki iş deneyimi, mezuniyet derecesi, sektör, şehir ve çalıştığı firma gibi etmenler bulunmaktadır.

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Genç Motto isimli Instagram hesabından Ege Üniversitesi öğrencilerine maaş beklentileri sorulan bir video yayınlandı.

Genç Motto isimli Instagram hesabından Ege Üniversitesi öğrencilerine maaş beklentileri sorulan bir video yayınlandı.

Röportaja katılan öğrenciler arasında dikkat çeken cevaplar da vardı.

Röportaja katılan öğrenciler arasında dikkat çeken cevaplar da vardı.

Videonun tamamı için;

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