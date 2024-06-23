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Enerji Uzmanı Tülin İpek Şahbaz Ödenmeyen Borçlardan Kurtulmanın Yolunu Böyle Anlattı!

Enerji Uzmanı Tülin İpek Şahbaz Ödenmeyen Borçlardan Kurtulmanın Yolunu Böyle Anlattı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 14:16

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Tülin İpek Şahbaz, enerji sektöründe yaptığı çalışmalarla sektöre önemli katkılar sağlamıştır. Konferanslar, seminerler ve çalıştaylarda konuşmacı olarak yer almış, enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji konularında farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenlemiştir.

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Kendisini enerji uzmanı olarak tanıtan Tülin İpek Şahbaz , ödenemeyen borçlardan kurtulmanın yöntemini anlattı.

Kendisini enerji uzmanı olarak tanıtan Tülin İpek Şahbaz , ödenemeyen borçlardan kurtulmanın yöntemini anlattı.

Şahbaz:"Git, herkesin yargısını al, bük ve nakde çevir. Sonrasında şöyle de: 'Evren, bugünkü paramı alabilir miyim lütfen?.”

Şahbaz:"Git, herkesin yargısını al, bük ve nakde çevir. Sonrasında şöyle de: 'Evren, bugünkü paramı alabilir miyim lütfen?.”

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