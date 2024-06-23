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Düğüne 90 Dakika Ara: Düğünleri Milli Maça Denk Gelince Ara Verip Dev Ekranda Maç İzlediler!

Düğüne 90 Dakika Ara: Düğünleri Milli Maça Denk Gelince Ara Verip Dev Ekranda Maç İzlediler!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 10:56

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Erzurum’un Oltu ilçesinde dünya evine giren çift, düğünleri milli maç saatine denk gelince eğlenceye 90 dakikalık ara verdiler.

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Oltulu Nurhan ve Uğur Uysal’ın düğün törenleri Türkiye-Portekiz maçı ile çakışınca, hem çift hem de davetliler maç heyecanından geri kalmak istemedi

Oltulu Nurhan ve Uğur Uysal’ın düğün törenleri Türkiye-Portekiz maçı ile çakışınca, hem çift hem de davetliler maç heyecanından geri kalmak istemedi

Saat 19.00’da başlayan maçla birlikte düğüne mola veren çift ve davetliler, salona kurulan dev ekranda, A Milli Takım’ın Portekiz’le oynadığı maçı izledi.

Saat 19.00’da başlayan maçla birlikte düğüne mola veren çift ve davetliler, salona kurulan dev ekranda, A Milli Takım’ın Portekiz’le oynadığı maçı izledi.

Damat Uğur Uysal, “Düğünümüzü yarıda kestik ve arkadaşlarımla milli maçımızı izledik. Milli gururumuzu yaşıyoruz” dedi.

Damat Uğur Uysal, “Düğünümüzü yarıda kestik ve arkadaşlarımla milli maçımızı izledik. Milli gururumuzu yaşıyoruz” dedi.

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