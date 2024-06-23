Düğüne 90 Dakika Ara: Düğünleri Milli Maça Denk Gelince Ara Verip Dev Ekranda Maç İzlediler!

Erzurum’un Oltu ilçesinde dünya evine giren çift, düğünleri milli maç saatine denk gelince eğlenceye 90 dakikalık ara verdiler.
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Oltulu Nurhan ve Uğur Uysal’ın düğün törenleri Türkiye-Portekiz maçı ile çakışınca, hem çift hem de davetliler maç heyecanından geri kalmak istemedi
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Saat 19.00’da başlayan maçla birlikte düğüne mola veren çift ve davetliler, salona kurulan dev ekranda, A Milli Takım’ın Portekiz’le oynadığı maçı izledi.
Damat Uğur Uysal, “Düğünümüzü yarıda kestik ve arkadaşlarımla milli maçımızı izledik. Milli gururumuzu yaşıyoruz” dedi.
Videonun tamamı için;
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