Milli Duygularımız Zirvede: Amerika'nın Başkentinde "Yurtta Barış, Dünyada Barış" Yazılı Atatürk Heykeli!

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olarak sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de büyük saygı gören bir liderdir. @znozmen isimli sosyal medya kullanıcısı ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Washington'da bulunan heykelini sosyal medyada paylaştı.