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Milli Duygularımız Zirvede: Amerika'nın Başkentinde "Yurtta Barış, Dünyada Barış" Yazılı Atatürk Heykeli!

Milli Duygularımız Zirvede: Amerika'nın Başkentinde "Yurtta Barış, Dünyada Barış" Yazılı Atatürk Heykeli!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 19:13

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Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olarak sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de büyük saygı gören bir liderdir. @znozmen isimli sosyal medya kullanıcısı ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Washington'da bulunan heykelini sosyal medyada paylaştı.

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Amerikalı sanatçı Jeffrey L. Hall tarafından yapılan ve 2013 yılında Sheridan Kavşağı'na yerleştirilen bronz Mustafa Kemal Atatürk heykelinin açılışı Atatürk’ün ölümünün 75. yıldönümü olan 10 Kasım 2013'te yapılmıştır.

Amerikalı sanatçı Jeffrey L. Hall tarafından yapılan ve 2013 yılında Sheridan Kavşağı'na yerleştirilen bronz Mustafa Kemal Atatürk heykelinin açılışı Atatürk’ün ölümünün 75. yıldönümü olan 10 Kasım 2013'te yapılmıştır.

Amerika'nın başkentindeki "Yurtta barış, dünyada barış" yazılı Atatürk heykelini gören bir sosyal medya kullanıcısı, heykelin görüntülerini paylaşarak bizleri bir kez daha gururlandırdı.

Amerika'nın başkentindeki "Yurtta barış, dünyada barış" yazılı Atatürk heykelini gören bir sosyal medya kullanıcısı, heykelin görüntülerini paylaşarak bizleri bir kez daha gururlandırdı.

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