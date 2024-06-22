Milli Duygularımız Zirvede: Amerika'nın Başkentinde "Yurtta Barış, Dünyada Barış" Yazılı Atatürk Heykeli!

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olarak sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de büyük saygı gören bir liderdir. @znozmen isimli sosyal medya kullanıcısı ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Washington'da bulunan heykelini sosyal medyada paylaştı.
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Amerikalı sanatçı Jeffrey L. Hall tarafından yapılan ve 2013 yılında Sheridan Kavşağı'na yerleştirilen bronz Mustafa Kemal Atatürk heykelinin açılışı Atatürk’ün ölümünün 75. yıldönümü olan 10 Kasım 2013'te yapılmıştır.
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Amerika'nın başkentindeki "Yurtta barış, dünyada barış" yazılı Atatürk heykelini gören bir sosyal medya kullanıcısı, heykelin görüntülerini paylaşarak bizleri bir kez daha gururlandırdı.
Videonun tamamı için;
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