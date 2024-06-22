Portekiz'e Karşı Mağlup Olduğumuz Milli Maç Esnasında Bir Vatandaş İsyan Etti

İki Rekorunu Birden Elinden Almıştı: Ronaldo Kendisine Selam Vermek İsteyen Arda Güler'i Görmezden Geldi

Yaşadıkları Anlaşmazlık Kendi Kalemize Golle Sonuçlandı: Samet ve Altay'ın O Golden Sonraki Anları