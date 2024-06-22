Portekiz'e Karşı Mağlup Olduğumuz Milli Maç Esnasında Bir Vatandaş İsyan Etti

Türkiye-Portekiz EURO 2024 maçında Mlli Takımımız sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
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Bir vatandaş, Türkiye-Portekiz maçı hakkında yorum yaptığı videoyu yayınladı.
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Vatandaş, Arda Güler ve Portekiz oyuncusu Pepe hakkında "19 yaşındaki oyuncumuz yorgunmuş, yol yorgunu mu ben anlamadım. 41 yaşındaki %60 engelli Pepe nefes aldırmıyor" yorumlarında bulundu.
Videonun tamamı için;
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Yaw arkadaş şu meseleyi ölüm kalım meselesi yapmayın ya. Yenmek de var yenilmek de var işte. İzlerken keyif alın sonrasında unutun gitsin. Benim daha büyük d... Devamını Gör