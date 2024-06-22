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Portekiz'e Karşı Mağlup Olduğumuz Milli Maç Esnasında Bir Vatandaş İsyan Etti

Portekiz'e Karşı Mağlup Olduğumuz Milli Maç Esnasında Bir Vatandaş İsyan Etti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 00:35 Son Güncelleme: 23.06.2024 - 00:36

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Türkiye-Portekiz EURO 2024 maçında Mlli Takımımız sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

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Bir vatandaş, Türkiye-Portekiz maçı hakkında yorum yaptığı videoyu yayınladı.

Bir vatandaş, Türkiye-Portekiz maçı hakkında yorum yaptığı videoyu yayınladı.

Vatandaş, Arda Güler ve Portekiz oyuncusu Pepe hakkında "19 yaşındaki oyuncumuz yorgunmuş, yol yorgunu mu ben anlamadım. 41 yaşındaki %60 engelli Pepe nefes aldırmıyor" yorumlarında bulundu.

Vatandaş, Arda Güler ve Portekiz oyuncusu Pepe hakkında "19 yaşındaki oyuncumuz yorgunmuş, yol yorgunu mu ben anlamadım. 41 yaşındaki %60 engelli Pepe nefes aldırmıyor" yorumlarında bulundu.

Videonun tamamı için;

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Alper

Yaw arkadaş şu meseleyi ölüm kalım meselesi yapmayın ya. Yenmek de var yenilmek de var işte. İzlerken keyif alın sonrasında unutun gitsin. Benim daha büyük d... Devamını Gör