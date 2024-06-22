Montella Arda'yı Bilerek mi İlk 11 Başlatmadı? Tümer Metin'nden İtalyan Teknik Adama Eleştiri
Montella Arda'yı Bilerek mi İlk 11 Başlatmadı? Tümer Metin'nden İtalyan Teknik Adama Eleştiri
TivibuSpor ekranlarında yorumculuk yapan eski milli futbolcu Tümer Metin, A Milli Takım'ın teknik patronu Vincenzo Montella'yı Arda Güler konusunda eleştirdi. İtalyan çalıştırıcı 3-0 yenildiğimiz Portekiz maçında Real Madrid forması giyen genç yıldıza sadece 20 dakika süre vermişti.
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenilerek son 16 şansını son maça bıraktı.
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Karşılaşmanın ardından ay-yıldızlı ekibimizin teknik direktörü Vincenzo Montella, sahaya çıkardığı ilk 11 ile eleştirilerin hedefi oldu.
İtalyan teknik adamın Yunus Akgün'ü Gürcistan maçında muhteşem bir gole imza atarak tüm dünyada gündem olan Arda Güler'e tercih etmesi tepki topladı.
Eleştirilere bir destek de eski milli futbolcu Tümer Metin'den geldi. TivibuSpor ekranlarında maçı değerlendiren Metin, Montella'nın Arda'yı tercihen kenarda tuttuğunu ifade etti.
Tümer Metin'in yorumu 👇
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Ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum ama milli takımın başında İtalyan teknik adamın ne işi var zaten? Bana ilk başta saçma gelen şey bu oldu.
Başında Türk olmayan takım nasıl milli oluyor?
Tümerciğim çok biliyorsan teknik direktör ol. Neden olmuyorsun? Eleştirmek kolay aq.