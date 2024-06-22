Görüş Bildir
Haberler
Video
Komedyen Tahsin Hasoğlu Yeni Vergileri Tiye Aldı: "Yurt Dışını Atasözünde Kullanma Vergisi"

Komedyen Tahsin Hasoğlu Yeni Vergileri Tiye Aldı: "Yurt Dışını Atasözünde Kullanma Vergisi"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 23:42

İçerik Devam Ediyor

Tahsin Hasoğlu, genç bir komedyen olarak Türkiye'de tanınan bir isimdir. Stand-up performansları ve mizahi içerikleriyle dikkat çeken Hasoğlu, sahne şovları ve sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Komedyen Tahsin Hasoğlu, yeni vergileri tiye aldığı videoyu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Komedyen Tahsin Hasoğlu, yeni vergileri tiye aldığı videoyu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Hasoğlu, kurduğu cümlelerde kullandığı "vergi" göndermesiyle beğeni toplamayı başardı.

Hasoğlu, kurduğu cümlelerde kullandığı "vergi" göndermesiyle beğeni toplamayı başardı.

Videonun tamamı için;

Bu içeriklere de bakabilirsiniz;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın