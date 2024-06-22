Komedyen Tahsin Hasoğlu Yeni Vergileri Tiye Aldı: "Yurt Dışını Atasözünde Kullanma Vergisi"

Tahsin Hasoğlu, genç bir komedyen olarak Türkiye'de tanınan bir isimdir. Stand-up performansları ve mizahi içerikleriyle dikkat çeken Hasoğlu, sahne şovları ve sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir.
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Komedyen Tahsin Hasoğlu, yeni vergileri tiye aldığı videoyu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
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Hasoğlu, kurduğu cümlelerde kullandığı "vergi" göndermesiyle beğeni toplamayı başardı.
Videonun tamamı için;
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