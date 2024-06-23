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Yürekleri Ağza Getirdi: 'Grafiti' Yaparken Yakalanmamak İçin Trenin Altına Saklanan Kişi Son Anda Kurtuldu

Yürekleri Ağza Getirdi: 'Grafiti' Yaparken Yakalanmamak İçin Trenin Altına Saklanan Kişi Son Anda Kurtuldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 16:05

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Grafiti, sokak sanatının önemli bir parçası olarak kabul edilirken, dünya genelinde farklı tartışmalara konu olmuş ve birçok yerde yasaklanmış bir sanat formudur.

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Bir kişi, grafiti yaparken yakalanmamak için trenin altına girdiği sırada tren birden hareket etmeye başladı.

Bir kişi, grafiti yaparken yakalanmamak için trenin altına girdiği sırada tren birden hareket etmeye başladı.

Trenin altından çıkmayı başaran kişi, son anda canını kurtardı. Görüntüler yürekleri ağza getirdi.

Trenin altından çıkmayı başaran kişi, son anda canını kurtardı. Görüntüler yürekleri ağza getirdi.

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