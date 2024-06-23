Yürekleri Ağza Getirdi: 'Grafiti' Yaparken Yakalanmamak İçin Trenin Altına Saklanan Kişi Son Anda Kurtuldu

Grafiti, sokak sanatının önemli bir parçası olarak kabul edilirken, dünya genelinde farklı tartışmalara konu olmuş ve birçok yerde yasaklanmış bir sanat formudur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kişi, grafiti yaparken yakalanmamak için trenin altına girdiği sırada tren birden hareket etmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trenin altından çıkmayı başaran kişi, son anda canını kurtardı. Görüntüler yürekleri ağza getirdi.
Videonun tamamı için;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın